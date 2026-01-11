Četiri zla na koje je upozorio Putin: Evropljani beznadežno u njihovim kandžama

Ruski predsednik Vladimir Putin je kao četiri zla modernog doba naveo neonacizam, ultranacionalizam, antisemitizam i rusofobiju.

Ko najviše prednjači u rusofobiji?

Novinar i dugogodišnji dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija ističe da se svijet menja i da moć prelazi s jedne na drugu stranu i da se u takvoj situaciji traže spoljni neprijatelji.

"Problem je taj što je Rusija dugo važila u Evropi za protivnika iako ta Evropa nije imala ništa protiv da koristi ono što dolazi sa ruskog tržišta. Evropa je dobro prolazila i nije joj smetalo. Ali, onoga trenutka kada je počeo sukob u Ukrajini, stvari su se promenile. Mnogo ljudi je dalo sebi za pravo da potcenjuje ono što je učinjeno tokom svjetske istorije, kao i doprinose Rusa i Rusije u svemu tome. Počinje da se stvara jedna psihoza", objašnjava Samardžija za "Jutro na RT".

Hronika Pokušaj ubistva u Zagrebu

Istovremeno, ukazuje naš sagovornik, pojavio se strah Evropljana od Amerike.

"Jedan strah pokušavaju da liječe drugim strahom. Evropa ne može da prihvati da je Rusija nešto što je ako ne više, onda barem, ravnopravna sa ostatkom Evrope. Evropa se plaši da će da padne u zaborav. Pokušavaju na nekoj strani da obezbede neki prolaz, ali u svemu tome idu iz greške u grešku", navodi Samardžija.

U Evropi se pojavilo mnogo pokreta koji su nezadovoljni onim što se dešava u Evropi i načinom na koji ih je vodila briselska demokratija, ističe Samardžija.

"Teži se povratku suverenizma, i u tom se traži najbliži neprijatelj, prvi komšija", objašnjava Samardžija.

Podsjeća da su Finci istupili iz sporazuma o nekorišćenju protivpešadijskih mina, ako, kako ukazuje, Finska nema nikakvu realnu opasnost od Rusije.

"U situaciji kada Tramp najavljuje politiku po kojoj prestaju da važe međunarodna pravila i po kojoj, on može da uzme sve što poželi, ostali se toga plaše. Evropa zna da Rusija može da 'kroji kapu' svima i mržnja se okreće prema Rusiji", objašnjava Samardžija.

Savjeti Zaboravite na so: Jeftin sastojak brzo uklanja led

Govoreći o odnosu Evrope prema "dođošima", Samardžija ističe da je EU otvorila vrata ne zbog toga što su joj bili potrebni ljudi, nego što im je bila neophodna jeftina radna snaga. Kako kaže, "evropski dođoši" su se uklopili u evropsku priču, dok "novi, koji dolaze sa Bliskog istoka, ne žele da se uklope u sredinu".

"Nefleksibilnost EU rađa upravo neonacizam, pokrete kojima se druge nacije pokušavaju da se spreče u izražavanju svojih normalnih interesa i htenja, da se ti narodi uklope, sjedine jedni sa drugima", zaključuje Samardžija.

(rt balkan)