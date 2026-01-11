Logo
Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

Izvor:

Avaz

11.01.2026

16:48

Komentari:

0
Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

Sezona prehlada je u toku, a s njom dolazi i čest problem – upala sinusa. Farmaceut Tim Bond otkriva četiri prirodna rješenja koja mogu pomoći u ublažavanju tegoba.

Problemi sa sinusima mogu uključivati nelagodnost, glavobolju, zubobolju, neprijatan zadah i oticanje lica.

Pravilan položaj tokom spavanja

Dr Bond savjetuje spavanje sa podignutom glavom uz pomoć nekoliko jastuka.

"Začepljeni sinusi mogu otežati disanje noću, narušiti san i pogoršati simptome. Povišen položaj može spriječiti nakupljanje sluzi, zato maramice držite pri ruci", preporučuje Bond.

Biljni preparati

Kako navodi dr Bond, ljekoviti sastojci iz biljaka, poput eukaliptusa, imaju antiseptička i dekongestivna svojstva i mogu pomoći kod respiratornih tegoba.

Važnost hidratacije

Dovoljan unos tečnosti, poput vode i biljnih čajeva, pomaže u razređivanju sluzi i olakšava disanje.

"Izbjegavajte kafu i alkohol jer mogu dovesti do dehidratacije i pogoršati simptome", ističe farmaceut.

Inhalacija

Još jedan način za ublažavanje simptoma jeste inhalacija. Deset minuta inhalacije može pomoći u otvaranju disajnih puteva i olakšati tegobe.

"Prokuvajte vodu, sipajte je u činiju, pokrijte glavu peškirom i udišite paru. Pazite da ne budete preblizu kako biste izbjegli opekotine", savetuje dr Bond.

Prehlada

gripa

sinusi

