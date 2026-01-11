Imate problema sa sinusima, ovi trikovi će vam pomoći

Izvor:
Avaz
11.01.2026
16:48
Komentari:0
Sezona prehlada je u toku, a s njom dolazi i čest problem – upala sinusa. Farmaceut Tim Bond otkriva četiri prirodna rješenja koja mogu pomoći u ublažavanju tegoba.
Problemi sa sinusima mogu uključivati nelagodnost, glavobolju, zubobolju, neprijatan zadah i oticanje lica.
Pravilan položaj tokom spavanja
Dr Bond savjetuje spavanje sa podignutom glavom uz pomoć nekoliko jastuka.
"Začepljeni sinusi mogu otežati disanje noću, narušiti san i pogoršati simptome. Povišen položaj može spriječiti nakupljanje sluzi, zato maramice držite pri ruci", preporučuje Bond.
Biljni preparati
Kako navodi dr Bond, ljekoviti sastojci iz biljaka, poput eukaliptusa, imaju antiseptička i dekongestivna svojstva i mogu pomoći kod respiratornih tegoba.
Važnost hidratacije
Dovoljan unos tečnosti, poput vode i biljnih čajeva, pomaže u razređivanju sluzi i olakšava disanje.
"Izbjegavajte kafu i alkohol jer mogu dovesti do dehidratacije i pogoršati simptome", ističe farmaceut.
Inhalacija
Još jedan način za ublažavanje simptoma jeste inhalacija. Deset minuta inhalacije može pomoći u otvaranju disajnih puteva i olakšati tegobe.
"Prokuvajte vodu, sipajte je u činiju, pokrijte glavu peškirom i udišite paru. Pazite da ne budete preblizu kako biste izbjegli opekotine", savetuje dr Bond.
