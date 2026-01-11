Ljudi griješe, a računi samo rastu: Na ovoj temperaturi bojler troši najviše struje

U vrijeme kada cijene električne energije rastu, pravilno podešavanje potrošnje struje bojlera može napraviti veliku razliku u mjesečnim računima.

Mali trik u podešavanju bojlera često prolazi nezapaženo, ali upravo on može značajno uticati na mjesečne račune.

Stručnjaci za energetsku efikasnost i kućne instalacije upozoravaju da većina ljudi ne provjerava temperaturu bojlera pravilno, što znači da duplo više troše nego što bi trebalo.

Iskustva majstora i savjeti iskusnih domaćica pokazuju da sitna promjena u termostatu može smanjiti potrošnju struje bez ikakvih dodatnih ulaganja. Ali prava istina leži u detaljima koje većina ljudi zanemaruje – koliko često provjeravaju termostat, da li koriste programabilne režime i da li su upoznati sa optimalnom temperaturom za domaćinstvo.

Kako provjeriti i podesiti bojler za maksimalnu uštedu

Ovaj jednostavan vodič pomaže da uštedite novac bez ikakvih komplikacija:

Optimalna temperatura je 55–60°C za većinu domaćinstava

Proveravajte termostat najmanje jednom mjesečno

Ne podižite temperaturu preko 60°C – ovo povećava potrošnju struje i rizik od opekotina

Ako ste duže odsutni, isključite bojler ili podesite noćni režim

Ove promjene možda djeluju male, ali zajedno mogu smanjiti račune i do 15–20%.

Zašto ovo funkcioniše

- Sprječava nepotrebno grijanje vode

- Smanjuje troškove električne energije bez dodatnog ulaganja

Jednostavno je i dostupno svima

Stručnjaci napominju da ove promjene ne zamjenjuju tehničku provjeru bojlera i da je uvijek dobro provjeriti stanje uređaja kod sertifikovanog servisa, piše Krstarica.

Zlata vrijedan savjet

Provjerite svoj bojler već danas i podesite temperaturu – male promjene sada znače velike uštede sutra.