Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

TikTok trikovi postaju hitovi širom svijeta, a jedan od najnovijih je način kako da uklonite ogrebotine sa obuće koristeći pastu za zube.

Iako je neizbježno da se cipele pohabaju, ovaj jednostavan trik može da ih "popravi". Naime, pasta za zube efikasno sanira manje ogrebotine samo je utrljajte na izgrebano mjesto, obrišite, i vaša obuća izgleda kao nova. Međutim, za dublje ogrebotine biće potrebni jači tretmani.

Još jedan korisni trik uključuje koru banane, koja je odlična za čišćenje kožnih i lakiranih cipela.

@jojo.bird17 if y’all didn’t know already toothpaste gets them scuffs off the docs real nice ♬ original sound - James

Kora banane sadrži prirodna ulja koja uklanjaju prljavštinu, ostavljajući cipele sjajne i mirisne. Utrljajte je na cipele, obrišite suvom krpom, a ako su cipele jako prljave, možete koristiti i četku. Samo pazite da ovaj trik ne primenjujete na svim materijalima, jer može da izazove oštećenja na nekim vrstama obuće.