TikToker koji je pobjegao nakon nesreće u kojoj je poginula žena ide u zatvor

Kreatorka Tiktok-a, Li Saderlend (31), osuđena je na devet godina zatvora zbog vožnje automobila sa neispravnim kočnicama u kojem je poginula 77-godišnja Margaret Alan. Saderlend je lagao policiji nakon nesreće i izmislio priču kako bi izbjegao odgovornost, javlja Skaj njuz .

Tragična nesreća

Sudar se dogodio u junu 2023. godine u Kambernoldu, u Škotskoj. Alan je vozila svog desetogodišnjeg unuka kući iz škole u ​​svom Pežou 108 kada je Saderlend udario u nju svojim Ford Mondeom na kružnom toku. Ona je preminula od zadobijenih povreda mjesec dana kasnije u bolnici.

Neprihvatljivo ponašanje

Sud je čuo da je Saderlend pobjegao sa mjesta događaja odmah nakon sudara. Kada ga je policija pronašla, davao je „uvrijedljive“ komentare o žrtvi i kasnije je objavio video snimke sudara na TikToku dok je čekao suđenje. Sudija Tomas Hjuz iz Visokog suda u Glazgovu nazvao je ponašanje „potpuno neprikladnim“.

Tvrdio je policiji da je u vrijeme nesreće automobil, koji je bio oglašen za prodaju, testirao nepoznati Rumun. Sudija Hjuz je utvrdio da je Saderlend lagao tokom izricanja presude u petak.

Sudija je rekao Saderlendu da je njegov stav bio „potpuno i apsolutno neprihvatljiv“. „Otišli ​​ste sa mjesta događaja, zanemarujući one koje ste povredili i ostavljajući ih njihovoj sudbini“, rekao je Hjuz.

Presuda i kazna

Saderlend je proglašen krivim za izazivanje nesreće opasnom vožnjom u oktobru prošle godine. Utvrđeno je da je bio upozoren na kvar na svom automobilu, ali je ignorisao upozorenje. Takođe je vozio prebrzo. Sudija je primjetio da su problemi sa kočnicama „trebalo da budu sasvim očigledni“, ali je Saderlend „nastavio da vozi i bio je umešan u katastrofalni incident koji se ovde dogodio“.

Osuđen je na devet godina zatvora i zabranjeno mu je upravljanje vozilom 13 godina i šest mjeseci. Policija Škotske je otkrila da mu je već bila zabranjena vožnja šest mjeseci samo nedjelju dana prije fatalne nesreće.

Bez trunke kajanja

Njegov advokat, Grejem Braun, rekao je da je Saderlendov život „uslovljen poremećajem iz autističnog spektra“. Saderlend, poznat i na TikToku kao Li Saderlend, često se oblačio kao policajac ili je glumio advokata u svojim video snimcima.

„Naše misli ostaju uz Margaretinu porodicu, koja je bila dostojanstvena i jaka tokom ove tragične patnje.“ Dodao je da Saderlend „nije pokazao kajanje“, rekao je narednik Endi Kuts iz Metropolitanske policije.

(skaj njus)