Poljoprivrednici traktorima blokirali saobraćaj u Milanu zbog sporazuma EU-Merkosur

Poljoprivrednici su traktorima danas blokirali saobraćaj u Milanu u znak protesta protiv predloženog sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Merkosura, koji je usvojen uz podršku Italije, uprkos protivljenju Francuske, javlja Ansa.

Kvalifikovana većina država članica EU odobrila je potpisivanje trgovinskog sporazuma Evropske unije sa zemljama Merkosura, saopštila su četiri neimenovana diplomatska izvora, prenio je Politiko.

Dodatne zaštitne mjere na tržištu poljoprivrednih proizvoda koje bi stupile na snagu u slučaju prevelikog porasta uvoza iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja, takođe, su dobile odobrenje ambasadora EU, naveli su izvori.

Protiv sporazuma su glasale Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska, dok je Belgija bila suzdržana.

Italija, koja je odlučujuća u postizanju potrebne većine, na kraju je podržala sporazum, prenio je Euraktiv.