Završena komemoracija žrtvama požara u baru u Kran Montani

U švajcarskom gradu Martinji završena je komemoracija žrtvama požara u baru u Kran Montani, a učesnici ceremonije su položili bijele ruže na spomen-obilježje postavljeno za tu priliku.

Predsjednik Švajcarske Gi Parmelin rekao je na komemoraciji da je njegova zemlja "užasnuta" tom tragedijom i zahvalio za međunarodnu solidarnost nakon nesreće koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion", kada je poginulo 40, a povrijeđeno 116 osoba.

Parmelin je rekao da je posebno zahvalan stranim zemljama koje su se brinule o žrtvama požara, prenosi BfM tv.

- Znamo da nismo sami u nevolji - dodao je švajcarski predsjednik.

Istovremeno, on je pozvao "nadležne organe" da "izvuku sve potrebne pouke" iz požara.

- Ovaj dan je "dan sećanja" - rekao je on.

Troje preživjelih, koji su takođe prisustvovali komemoraciji, pročitali su zajednički tekst kojima su odali počast žrtvama i poručili da ono "što su vidjeli te noći, nikada neće zaboraviti".

- Veče koje je trebalo da označi početak novog početka, novih obećanja, pretvorila se u užas. Vrlo brzo, sve se zamrznulo uz nepodnošljive slike. Ono što smo videli te noći nikada nećemo zaboraviti, ali to možemo da pretvorimo u snagu. Zato danas odajemo počast onima od vas koji su nas prerano napustili - navodi se u zajedničkoj poruci koju je pročitala jedna od žrtava.

Mladić francusko-švajcarskog porijekla, koji je preživeo rekao je da se svi, bez obzira na nacionalnost ili godine, osejćaju kolektivno pogođeni i solidarno sa svim žrtvama i njihovim porodicama.

Komemoraciji u Martinjiju prisustvovao je državni vrh Švajcarske, kao i predstavnici iz više od 30 zemalja, među kojima su i francuski predsjednik Emanuel Makron, italijanski predsjednik Serđo Matarela, kao i drugi evropski zvaničnici, uglavnom iz zemalja čiji su državljani stradali u požaru.

Sva crkvena zvona u Švajcarskoj zazvonila su u 14 časova povodom početka komemoracije, a istovremeno je održan i minut ćutanja u cijeloj zemlji.

Komemoracija je prvobitno trebalo da se održi u crkvi u Kran Montani, međutim, zbog lošeg vremena, premeštena je u Martinji, koji se takođe nalazi u kantonu Vale.

U Švajcarskoj je danas proglašen za Dan žalosti. U prestonici Bernu su zastave na svim vladinim zgradama spuštena na pola koplja.

Kancelarija UN u Ženevi je spustila svoju zastavu na pola koplja.

U nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion", poginulo je 40, a povrijeđeno 116 osoba, među kojima i četiri državljana Srbije.

Sve žrtve identifikovane su, a mnoge od njih su bile tinejdžeri - nastradalo je 20 maloljetnika, a najmlađe žrtve požara imale su samo 14 godina.

Među stradalima je 21 državljanin Švajcarske, a poginulih je bilo iz cijele Evrope, uključujući nekoliko iz Francuske i Italije.

Jedan od stradalih je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), sa dvojnim švajcarsko-srpskim državljanstvom, koji je izgubio život dok je spasavao goste iz zapaljenog bara.

Prema podacima koje su objavile federalne švajcarske vlasti, 35 pacijenata sa teškim opektoinama je prebačeno u bolnice u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj i Italiji.

Vlasti vjeruju da je požar u prepunom baru izbio u podrumskoj prostoriji za zabave nakon što su prskalice pričvršćene za boce šampanjca držane preblizu plafona, koji je bio obložen zvučno izolacionom penom.

Švajcarski tužioci su pokrenuli krivičnu istragu protiv vlasnika bara, bračnog para s Korzike, koji se sumnjiče za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata.

Gradonačelnik Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je da bar Konstelation, u kome je 1. januara došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbjednosne provjere ili revizije pet godina.