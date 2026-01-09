Rekord je postavljen 1956. godine, a sada bi nove padavine mogle da ga obore

09.01.2026
Sredozemni ciklon izazvao je obilne snježne padavine u Moskvi, a snježni nanosi bi danas mogli da dostignu 15-20 centimetara, približavajući se rekordnim vrijednostima iz 1956. godine, prema podacima Ruskog hidrometeorološkog centra.
- Visina snježnih nanosa mogla bi se povećati za 15-20 centimetara, približavajući se rekordu iz 1956. godine. A dnevne padavine će vjerovatno premašiti rekord iz 1976. godine od 12,9 centimetara.
Rekord dnevnih padavina u januaru od 23 centimetra, postavljen 1970. godine, takođe je pod znakom pitanja - saopštio je Hidrometeorološki centar, prenosi RIA novosti.
Ruska vazduhoplovna agencija Rostransnadzor saopštila je da je jedanaest letova danas otkazano na aerodromima u Moskvi zbog snježnih padavina, a 48 letova je odloženo više od dva sata.
Moskovski sistem grijanja danas se prebacuje na pojačani režim rada zbog mogućeg pada temperature na minus 22 stepena Celzijusa, a formirane su ekipe za vanredne situacije, objavio je Sistem gradskih usluga Moskve (KGH) na svom Telegram kanalu, prenosi TASS.
