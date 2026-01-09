Logo
Large banner

Rekord je postavljen 1956. godine, a sada bi nove padavine mogle da ga obore

09.01.2026

15:32

Komentari:

0
Људи покушавају да гурају аутомобил током јаких снежних падавина у Москви, петак, 9. јануара 2026.
Foto: Tanjug/AP/Alexander Zemlianichenko

Sredozemni ciklon izazvao je obilne snježne padavine u Moskvi, a snježni nanosi bi danas mogli da dostignu 15-20 centimetara, približavajući se rekordnim vrijednostima iz 1956. godine, prema podacima Ruskog hidrometeorološkog centra.

- Visina snježnih nanosa mogla bi se povećati za 15-20 centimetara, približavajući se rekordu iz 1956. godine. A dnevne padavine će vjerovatno premašiti rekord iz 1976. godine od 12,9 centimetara.

Rekord dnevnih padavina u januaru od 23 centimetra, postavljen 1970. godine, takođe je pod znakom pitanja - saopštio je Hidrometeorološki centar, prenosi RIA novosti.

Стопала ноге

Zdravlje

Nije slučajno: Evo zašto se bol u zglobovima pogoršava zimi

Ruska vazduhoplovna agencija Rostransnadzor saopštila je da je jedanaest letova danas otkazano na aerodromima u Moskvi zbog snježnih padavina, a 48 letova je odloženo više od dva sata.

Moskovski sistem grijanja danas se prebacuje na pojačani režim rada zbog mogućeg pada temperature na minus 22 stepena Celzijusa, a formirane su ekipe za vanredne situacije, objavio je Sistem gradskih usluga Moskve (KGH) na svom Telegram kanalu, prenosi TASS.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

januar

Moskva

rekord

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ходање по снијегу

Svijet

Obilne snježne padavine u Moskvi, približavaju se rekordnim vrijednostima

1 h

0
Фабрика "Фолксвагена" данас затворена због сњежне олује

Svijet

Fabrika "Folksvagena" danas zatvorena zbog snježne oluje

2 h

0
Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

Svijet

Kriza za krizom: Bankrot njemačkih gradova

2 h

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Svijet

Meloni: Evropa treba da uspostavi dijalog sa Rusijom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner