Fabrika "Folksvagena" danas zatvorena zbog snježne oluje

Izvor:

SRNA

09.01.2026

14:51

Фабрика "Фолксвагена" данас затворена због сњежне олује

Snježna oluja u sjevernom dijelu Evrope natjerala je upravu auto-kompanije "Folksvagen" da na jedan dan zatvori jednu od svojih fabrika, čime je ometena proizvodnja modela "golf", saopšteno je iz kompanije.

U saopštenju se navodi da je otkazana kasna smjena u fabrici za sastavljanje "golfova" u Volfsburgu.

Prema navodima kompanije, prekinuta je isporuka dijelova za model "golf".

Snježna oluja "Goreti" donijela je juče obilne snježne padavine i snažne vjetrove u Veliku Britaniju i nastavila da se kreće dalje ka istoku.

Neimenovani njemački zvaničnik izjavio je da su region pogodile najgore vremenske neprilike u posljednjih nekoliko godina

Njemačka

Evropa

Folksvagen

