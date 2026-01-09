Fabrika "Folksvagena" danas zatvorena zbog snježne oluje

Snježna oluja u sjevernom dijelu Evrope natjerala je upravu auto-kompanije "Folksvagen" da na jedan dan zatvori jednu od svojih fabrika, čime je ometena proizvodnja modela "golf", saopšteno je iz kompanije.

U saopštenju se navodi da je otkazana kasna smjena u fabrici za sastavljanje "golfova" u Volfsburgu.

Prema navodima kompanije, prekinuta je isporuka dijelova za model "golf".

Snježna oluja "Goreti" donijela je juče obilne snježne padavine i snažne vjetrove u Veliku Britaniju i nastavila da se kreće dalje ka istoku.

Neimenovani njemački zvaničnik izjavio je da su region pogodile najgore vremenske neprilike u posljednjih nekoliko godina