Logo
Large banner

Izdate preporuke o ispravnosti vode za piće

Izvor:

SRNA

09.01.2026

14:32

Komentari:

0
Вода чаша
Foto: Pixabay

Agencija za bezbjednost hrane izdala je preporuke potrošačima o ispravnosti vode za piće, s obzirom na to da obilne kiše i brzo otapanje snijega mogu značajno uticati na zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće.

Poplavne vode često sadrže brojne polutante, uključujući bakterije, viruse i hemikalije iz različitih izvora, uključujući kanalizaciju, farme, hemikalije iz domaćinstava, industrijski otpad i slično, a neki od ovih kontaminanata mogu predstavljati rizik po zdravlje.

АТВ специјал

Republika Srpska

Gutić-Bjelica: Mađarska na našoj strani, na strani istine

Voda za piće može biti hemijski i mikrobiološki kontaminirana u područjima zahvaćenim poplavama, te se preporučuje konzumiranje isključivo vode za koju postoje informacije da je bezbjedna za piće, saopšteno je iz Agencije.

Zamućenu vodu ili vodu koja je promijenila boju, kao i vodu lokalnih i individualnih izvorišta /javne slavine, izvori, bunari/ iz područja zahvaćenih poplavama ne treba piti, niti koristiti za pripremu hrane i ličnu higijenu.

Vodu za koju se sumnja da je mikrobiološki kontaminirana treba prokuvati i to najmanje minut ili je dezinfikovati hlornim preparatima, navode iz Agencije i dodaju da se pri dezinfekciji obavezno treba pridržavati uputstava za korištenje i doziranje dezinfekcionih preparata.

SARAJEVO

BiH

Borci najavljuju proteste ispred Vlade FBiH u Sarajevu

Ako se sumnja da je voda hemijski kontaminirana, prokuvavanje ili dezinfekcija nema nikakvog efekta, te se takva voda ne preporučuje za piće.

Pri pripremi i rukovanju hranom pridržavati se mjera lične i opšte higijene, uz obvezno korištenje zdravstveno ispravne vode za piće, a namirnice koje su na bilo koji način došle u kontakt s naplavnim ili otpadnim vodama u kući ili dvorištu obvezno baciti.

Полиција Србија

Hronika

Detalji jezive nezgode: Djevojke sa sanki pale pravo pod točkove

Potrošačima se preporučuje da, ukoliko je moguće, redovno prate informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koje objavljuju mjerodavne institucije, te da se pridržavaju izdatih preporuka i upozorenja s ciljem zaštite zdravlja.

Podijeli:

Tagovi:

Voda

zagađenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијера документарног филма "Послије забаве"

Kultura

Premijera dokumentarnog filma "Poslije zabave"

2 h

0
Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!

Republika Srpska

Cvijanović: Slavna prošlost, sigurna budućnost - Republika Srpska!

3 h

0
Временска прогноза

Društvo

Evo kad nam stižu nove snježne padavine

3 h

0
Мидораг Парежанин

Republika Srpska

Parežanin: Dan Republike Srpske važan za očuvanje identiteta i sloge

3 h

0

Više iz rubrike

Временска прогноза

Društvo

Evo kad nam stižu nove snježne padavine

3 h

0
Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

Društvo

Vesela atmosfera u studiju ATV Specijala na otvorenom

3 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačan intenzitet saobraćaja na ovim prelazima

4 h

0
Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

Društvo

Gdje je jutros izmjereno -20 stepeni?

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner