Televizijska premijera dokumentarnog filma „Poslije zabave“ večeras u 18:25 časova na prvom programu Radio-televizije Srbije!
Dokumentarni film "Poslije zabave" večeras će doživjeti svoju televizijsku premijeru u programu Radio-televizije Srbije.
Film prati dešavanja u životu pisca Steve Grabovca neposredno prije dobijanja prestižne NIN-ove nagrade za književnost, kao i samu ceremoniju dodjele nagrade.
Ovaj film, reditelja Stefana Tomića i producenta Nikole Đakovića, nastao je u produkciji kuće Didaskalija iz Banjaluke, a Službeni glasnik je koproducent ovog projekta.
Zahvalni smo Radio-televiziji Srbije što je prepoznala ovaj film i ovu temu kao značajnu.
