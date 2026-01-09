Logo
Large banner

Premijera dokumentarnog filma "Poslije zabave"

09.01.2026

14:13

Komentari:

0
Премијера документарног филма "Послије забаве"
Foto: Ustupljena fotografija

Televizijska premijera dokumentarnog filma „Poslije zabave“ večeras u 18:25 časova na prvom programu Radio-televizije Srbije!

Dokumentarni film "Poslije zabave" večeras će doživjeti svoju televizijsku premijeru u programu Radio-televizije Srbije.

Film prati dešavanja u životu pisca Steve Grabovca neposredno prije dobijanja prestižne NIN-ove nagrade za književnost, kao i samu ceremoniju dodjele nagrade.

Премијера документарног филма "Послије забаве"
Premijera dokumentarnog filma "Poslije zabave"

Ovaj film, reditelja Stefana Tomića i producenta Nikole Đakovića, nastao je u produkciji kuće Didaskalija iz Banjaluke, a Službeni glasnik je koproducent ovog projekta.

Zahvalni smo Radio-televiziji Srbije što je prepoznala ovaj film i ovu temu kao značajnu.

Премијера
Premijera

Podijeli:

Tag:

premijera filma

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Млади гуслар Лука чува српску традицију у Аустралији

Kultura

Mladi guslar Luka čuva srpsku tradiciju u Australiji

2 d

0
Бранимир Брстина

Kultura

Hitno operisan: Branimir Brstina doživio infarkt

5 d

0
Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Kultura

Vuk Kostić jedva ostao živ tokom snimanja serije

5 d

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminuo poznati srpski glumac i voditelj

6 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner