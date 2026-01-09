Televizijska premijera dokumentarnog filma „Poslije zabave“ večeras u 18:25 časova na prvom programu Radio-televizije Srbije!

Dokumentarni film "Poslije zabave" večeras će doživjeti svoju televizijsku premijeru u programu Radio-televizije Srbije.

Film prati dešavanja u životu pisca Steve Grabovca neposredno prije dobijanja prestižne NIN-ove nagrade za književnost, kao i samu ceremoniju dodjele nagrade.

Premijera dokumentarnog filma "Poslije zabave"

Ovaj film, reditelja Stefana Tomića i producenta Nikole Đakovića, nastao je u produkciji kuće Didaskalija iz Banjaluke, a Službeni glasnik je koproducent ovog projekta.

Zahvalni smo Radio-televiziji Srbije što je prepoznala ovaj film i ovu temu kao značajnu.