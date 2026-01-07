Mladi guslar Luka čuva srpsku tradiciju u Australiji

Mladi guslar Luka Ivanović iz Melburna sa samo sedam godina, pjevajući uz ovaj drevni instrument o Herceg zemlji, osvojio je rodnu Australiju i dopro do srca sunarodnika na svim meridijanima, a posebno u Republici Srpskoj, gdje su mu korijeni.

Kada je tokom proslave Svetog Nikole u istoimenom hramu u Džilongu na noge digao sve prisutne ni Luka ni njegovi roditelji Dobrila i Dejan nisu mogli pretpostaviti kakve će emocije izazvati kod onih koji su snimak pregledali preko društvenih mreža, zahvaljujući prilogu TV Australija.

Luku je nakon nastupa blagoslovio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski Siluan, takođe porijeklom Hercegovac, te mu darovao ikonu Svetog Vasilija.

Ovaj mali guslar za Srnu kaže da nema tremu i da se raduje svakom nastupu, a da se svaki dan druži sa guslama na čijem je pročelju krsna slava Ivanovića – Sveti Nikola, a na pozadini manastir Ostrog, gdje je kršten, kao i njegovi sestra i brat - Angelina i Nemanja.

Republika Srpska Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

"Kada dođem iz škole, onda zapjevam jednu koju znam po jedan, dva sata. Mog brata Nemanju sam počeo da učim da gusla ljetos kad smo bili u Nevesinju i Trebinju i onda je on malo zaboravio. Sada svaki dan sjednem sa njim zajedno da opet i on zna da gusla", priča Luka.

Luka uči guslanju i petogodišnjeg brata Nemanju

On je pjesmu "Herceg zemlja" naučio za četiri mjeseca, a uz njega je ovaj tekst, koji je zahtjevan i za mnogo starije, savladao i petogodišnji Nemanja na svojim dječijim guslama.

Luka tekst pjesme koja govori o teškoj istoriji Hercegovine, koja je vaskrsla kroz bune i ratove i dovela do stvaranja Republike Srpske, ne samo da pjeva nego i razumije, jer ga roditelji uče tradiciji i istoriji podneblja u kojem su potekli.

Njemu se prilikom dolazaka u Republiku Srpsku ispunila i najveća želja da upozna guslara Maksima Vojvodića, koji izvodi njegovu omiljenu pjesmu "Srpska Sparta".

"Prvo sam se malo bojao, pa se malo stidio, a onda sam došao do Maksima. On me je zagrlio i tako smo se upoznali u Trebinju. Maksim mi je rekao da nastavim da guslam", kaže Luka, koji se sa Vojvodićem sada sretne svaki put kada ode u Republiku Srpsku.

Vojvodić pruža dragocjenu pomoć i Lukinim roditeljima, te im razjašnjava neke nedoumice u vezi sa tekstovima pjesama.

Majka ovog mladog guslara Dobrila Ivanović navodi da Luka najviše pjesama uči preko Maksimovih snimaka.

"Maksim nam uvijek pomogne tako što ispravi neke riječi ili mi napiše tekst da ga ja mogu pravilno prenijeti Luki da nauči", priča Ivanovićeva.

Republika Srpska Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

Ona ističe da se Luka, zahvaljujući ljubavi prema guslama, sprijateljio i sa mladim guslarima Đorđem Stevovićem i Svetom Vujevićem i da tokom boravka u Trebinju stiče dodatno znanje pri Guslarskom društvu "Vojvoda Luka Vukalović", kao i da je upoznao i Željka Vukčevića, te Momira Avdalovića, koji mu je jedan od omiljenih.

"Luka je ove godine guslao u manastiru u selu Luka kod Nevesinja za slavu Uspenja Presvete Bogorodice sa blagoslovom igumana Vasilija iz manastira Duži, a nosio je i ikonu Svetog Nikole u litiji povodom Preobraženja - slave grada Trebinja", kaže Ivanovićeva i dodaje da dječak gusla prilikom porodičnih okupljanja i druženja sa prijateljima.

Djed Milorad Luki dao gudalo u ruke kada je imao dvije godine

Ona otkriva da je Luka ljubav prema ovom drevnom instrumentu naslijedio od njenog pokojnog oca Milorada Đerića, koji mu je kao dvogodišnjaku dao gudalo u ruke, ali i od muževog oca Milenka, koji je takođe guslao, ali ga, nažalost, nije upoznao.

Ivanovićeva, koju su u Australiju roditelji donijeli 1988. godine kao petomjesečnu bebu, kaže da je njoj i njenom mužu, koji je u ovu zemlju došao prije 10 godina, najvažnije da sačuvaju svoju pravoslavnu vjeru, jezik i tradiciju.

"Trudimo se, zaista. Ima mnogo našeg naroda da su i majka i otac, na primjer došli poslije rata i pričaju perfektno srpski, ali su sve okrenuli da pričaju sa djecom engleski. Ja baš forsiram u kući da se mora srpski pričati, a kada ste u školi i vani onda morate engleski sa drugarima. Ne dopuštam to kod kuće jer brzo zaborave", kaže Ivanovićeva.

Ona dodaje da djecu uče i da pišu ćirilicu, a da sve troje idu na folklor i nastupaju, što dodatno učvršćuje veze sa zavičajem.

Društvo Da li će danas doći do prestanka padavina?

Luka je upravo svoj prvi guslarski debi u Australiji imao u novembru prošle godine na "Trofejnoj večeri" na "Bendžo akademiji" kod Slobodana Bendža rodom iz Konjica.

On će 25. januara uveličati proslavu hramovne slave Manastira Svetog Save u Ilajnu, gdje se svake godine okupi oko 10.000 ljudi.

Već na Sretenje, 15. februara, Luka će biti u Sidneju na Srpskom festivalu i svojim čarobnim gudalom nastaviti da spaja ljude, kontinente i tka čudesnu guslarsku priču o Herceg zemlji - "Đe najljepša rujna zora sviće, đe Srpkinje rađaju Obiliće", a koju nosi duboko u svojim genima i voli cijelim bićem.