Preminuo poznati srpski glumac i voditelj

03.01.2026

09:24

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Glumac i voditelj Dejan Đurović, preminuo je u 88. godini.

Vijest o smrti je objavljena na društvenim mrežama gdje mnoge kolege i poštovaoci njegovog lika i djela izražavaju žaljenje zbog njegovog odlaska.

Đurović je duže od tri decenije je vodio emisiju "Dragstor ozbiljne muzike" na radiju Beograd 202.

Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938, a njegov glas postao je popularan poslije sinhronizacije čuvene serije "Opstanak".

Bio je član glumačke ekipe serije "Neven" gdje je tumačio Čika Petronija. Od osamdesetih godina poznat je i po odličnom vođenju emisija posvećenih popularizaciji klasične muzike Televizije Beograd.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Republika Srpska

Vipotnik: Problem zagađenja vazduha rješavati sistemski

Đurović je bio prvi suprug voditeljke Ruške Jakić.

