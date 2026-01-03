Preminuo poznati srpski glumac i voditelj

03.01.2026
Glumac i voditelj Dejan Đurović, preminuo je u 88. godini.
Vijest o smrti je objavljena na društvenim mrežama gdje mnoge kolege i poštovaoci njegovog lika i djela izražavaju žaljenje zbog njegovog odlaska.
Đurović je duže od tri decenije je vodio emisiju "Dragstor ozbiljne muzike" na radiju Beograd 202.
Dejan Đurović je rođen u Beogradu, 7. novembra 1938, a njegov glas postao je popularan poslije sinhronizacije čuvene serije "Opstanak".
Bio je član glumačke ekipe serije "Neven" gdje je tumačio Čika Petronija. Od osamdesetih godina poznat je i po odličnom vođenju emisija posvećenih popularizaciji klasične muzike Televizije Beograd.
Đurović je bio prvi suprug voditeljke Ruške Jakić.
