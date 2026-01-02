Logo
Ozbiljne optužbe: "Vil Smit me namamio i pripremio za dalju seksualnu zloupotrebu"

02.01.2026

10:02

Glumac Vil Smit suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje podnijetim u Los Anđelesu neposredno pred Novu godinu.

Brajan King Džozef, profesionalni violinista, tvrdi u tužbi da ga je Smit “namjerno namamio i pripremao za dalju seksualnu zloupotrebu”.

Tužba je podnijeta protiv dobitnika Oskara i njegovih saradnika iz kompanije Treyball Studios Managment Inc.

Nakon svog prvog nastupa sa Smitom u decembru 2024. godine, pjevač hita “Gettin’ Jiggy Wit It” navodno je angažovao Brajana da mu se pridruži na turneji “Based on a True Story: 2025 Tour”.

Brajan tvrdi da je njihov odnos “postajao sve bliži” nakon što mu je Smit ponudio priliku da svira na nekoliko pjesama za njegov predstojeći album.

Smit i tužilac su počeli da provode dodatno vrijeme sami, a Smit je čak rekao tužiocu:

– Ti i ja imamo tako posebnu vezu, kakvu nemam ni sa kim drugim,’ i slične izraze koji ukazuju na bliskost sa tužiocem – navodi se u dokumentima, prenosi Telegraf.

