Profesor preporučio studentkinju Epstinu: "Zgodna mala plavuša"

Univerzitet Jejl saopštio je da istaknuti profesor računarskih nauka neće predavati dok je u toku interna istraga o njegovom ponašanju, nakon što su nedavno objavljeni dokumenti otkrili da je poslao imejl Džefriju Epštajnu u kojem je preporučio studentkinju za posao, opisujući je kao „zgodnu malu plavušu“.

Profesor Dejvid Gelernter nije pokazao kajanje zbog svojih postupaka, javlja AP njuz .

Poruke preminulom pedofilu

Prepiska između Gelerntera i pokojnog finansijera i osuđenog pedofila objavljena je krajem januara kao dio velike količine dokumenata vezanih za Epštajna koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Dokumenti pokazuju da su Gelernter i Epštajn komunicirali o raznim temama, uključujući biznis i umetnost.

U imejlu poslatom Epštajnu u oktobru 2011. godine, nekoliko godina nakon što se Epštajn izjasnio krivim za podvođenje maloljetnika, Gelernter je napisao da je za taj posao imao na umu „urednicu“. Žena je bila studentkinja završne godine na Jejlu, koju je opisao kao „veoma sitnu, lijepu plavušu“.

„Tako mi je drago što sam to napisao/la“

Gelernter je branio tu poruku u imejlu koji je prošle nedjelje poslao Džefriju Broku, dekanu za inženjerstvo i primjenjene nauke na Jejlu. Prema lokalnim novinama „Jejl Dejli Njuz“, profesor je proslijedio taj imejl redakciji.

Izjavio je da je Epštajn bio „opsednut djevojkama“, kao „svaki drugi milijarder na Menhetnu. Zapravo, kao i svaki drugi heteroseksualni muškarac“, i da je imao na umu „navike potencijalnog šefa“.

„Sve dok ne bih rekao ništa što bi je osramotilo na bilo koji zamisliv način, rekao bih mu manje-više ono što je želio da čuje“, napisao je Gelernter Dinu Broku. „Bila je pametna, šarmantna i lijepa. Da li je trebalo da uskratim tu informaciju? Nikada!“ Dodao je: „Tako mi je drago što sam napisao tu poruku.“

Univerzitet ga je suspendovao.

Studenti na Gelernterovom času računarstva obavešteni su da on neće predavati u utorak. „Univerzitet ne odobrava postupke profesora niti način na koji je opisao svoje preporuke studentima“, navodi se u saopštenju Jejla. „Ponašanje profesora je pod istragom. Dok se istraga ne završi, profesor neće predavati.“

Gelernter (70) nije odgovorio na zahtijeve za komentar. Tako se pridružio brojnim ličnostima u SAD i Evropi, uključujući istaknute političare, koji su se našli u žiži javnosti zbog svojih veza sa Epštajnom.

Svijet Epstinova žrtva poziva Bakingemsku palatu: „Istražite dosijee Endrua“

Kris Azijabor, dvadesetjednogodišnja studentkinja, rekla je da su studenti u njegovom razredu bili zapanjeni njegovom vezom sa Epštajnom i sadržajem imejlova. „Mislim da je definitivno postojao početni šok, jer zvuči smiješno da je jedan od vaših profesora, neko ko vas predaje, bukvalno u ovim Epštajnovim dosijeima“, rekla je. „Ali ono što me je najviše iznenadilo je kako je pokušao da brani svoje prethodne riječi i postupke.“

Takođe se obratio studentima

U poruci studentima u utorak, Gelernter je ponovo branio svoje imejlove upućene Epštajnu, rekavši da su oni razlog za njegovu suspenziju. U poruci, koju je dobila agencija Asošijejted pres, Gelernter je rekao da je preporučio studentkinju za ljetnji posao u Epštajnovoj privatnoj banci i da je ona željela preporuku. On tvrdi da ni on ni studentkinja u to vrijeme nisu znali da je Epštajn osuđeni seksualni prestupnik, iako je osuđen 2008. godine.

„Glavni dokaz univerziteta je lični, privatni imejl, iskopan iz Epštajnove gomile dokumenata“, napisao je Gelernter. „Ako bi vam neko dao gomilu tuđe privatne prepiske, da li biste se upustili u to i pročitali je? Naravno da ne. Gospoda i dame ne čitaju tuđu poštu. Osnovna pristojnost.“

Žrtva Unabombera

Gelernter je na Jejlu od 1982. godine i poznat je po svom radu u oblasti paralelnog računarstva. Njegova knjiga „Mirror Worlds“ iz 1991. godine predvidela je pojavu World Wide Web-a. U junu 1993. godine teško je povrijeđen kada je otvorio paket bombu u svojoj kancelariji na Jejlu koji je poslao Teodor Kačinski, poznat kao „Unabomber“.

Epštajn je, kako se sjećamo, izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji 2019. godine dok je čekao suđenje u Njujorku po federalnim optužbama za seksualno zlostavljanje dvanaest djevojčica.