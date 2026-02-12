Logo
Ko je ubio posljednjeg Gadafija?

Izvor:

RT Balkan

12.02.2026

08:16

Ко је убио посљедњег Гадафија?
Foto: youtube / FRANCE 24 English

Bivši libijski ministar informisanja Musa Ibrahim izjavio je da su strane sile naredile ubistvo Sejfa el-Islama Gadafija, sina pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija.

Prema navodima libijskih medija, 53-godišnji Gadafi je ubijen 3. februara, kada su ga napala četvorica maskiranih muškaraca. Kako se navodi, nadzorne kamere u njegovoj rezidenciji u gradu Zintanu bile su onesposobljene prije napada.

Сејф ел Ислам Гадафи

Svijet

Otkriveno kako je ubijen sin Gadafija: Obezbjeđenje napustilo kuću sat i po prije napada

Političar je namjeravao da se kandiduje za predsjednika Libije, koja je i dalje podijeljena između rivalskih vlada i koju pogađa povremeni građanski rat otkako mu je otac ubijen u pobuni koju je podržao NATO 2011. godine, prenosi RT internešnel.

U intervjuu za RT, Ibrahim je rekao da "bez sumnje Sejfa el-Islama Gadafija nisu samo ubili neki libijski izdajnici, već da je to bio nalog stranih sila".

Bivši ministar je odbio da precizira koje su to zemlje navodno organizovale ubistvo Gadafijevog sina, ali je nagovijestio da bi mogle biti sa Zapada.

"Oni znaju da ako zaista budu imali izbore Sejf bi pobijedio. Dakle, prvo su morali da ga se riješe, kako bi onda mogli da natjeraju libijske agente stranih sila da se okupe i formiraju neku vrstu vlade koja izgleda legitimno, izgleda demokratski, ali je to vlada koja samo izvršava naređenja, želje i hirove zapadnih sila", rekao je.

muamer gadafi screenshot youtube

Svijet

Oglasilo se Tužilaštvo o ubistvu Gadafijevog sina

Prema njegovim riječima, sve frakcije koje se bore za kontrolu u Libiji "pripadaju jednoj ili drugoj stranoj sili", dok je Gadafijev sin bio "jedini koji je ostao nezavisan, koji je vjerovao u jedinstvo i suverenitet zemlje".

Britanski novinar Afšin Ratansi rekao je za RT da su, prema njegovim izvorima, britanske i francuske obavještajne službe bile umiješane u ubistvo Sejfa el-Islama Gadafija.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je prošle nedjelje da Moskva "oštro osuđuje" ubistvo mlađeg Gadafija i očekuje da će biti temeljno istraženo, a odgovorni izvedeni pred lice pravde.

Sejf el-Islam Gadafi je prije Arapskog proljeća viđen kao nasljednik svog oca, uz to gradeći imidž umjerenog reformatora. Nakon ubistva oca i brata Mutasima poručio je da će "progoniti ubice do samog kraja". Više puta najavljivao je da će se kandidovati na izborima u Libiji, međutim oni nisu organizovani od 2014. godine.

