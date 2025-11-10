Logo
Gadafijev sin pušten iz pritvora nakon 10 godina

10.11.2025

21:08

Hanibal Gadafi, najmlađi sin ubijenog libijskog lidera Moamera Gadafija, pušten je danas (10.novembra) iz pritvora u Libanu, objavila je libanska nacionalna novinska agencija NNA, prenosi Rojters.

Hanibal Gadafi je proveo 10 godina u pritvoru bez sudskog postupka po optužbi za nestanak šiitskog sveštenik, imama Muse el Sadra.

Gadafija su 2015. godine oteli ekstremisti u Siriji gd‌je je živio u egzilu sa svojom suprugom Libankom i d‌jecom nakon što je njegov otac svirepo ubijen u ustanku koji je izbio u Libiji 2011. godine.

Libanske vlasti su ga iste godine privele i optužile ga da je prikrivao informacije o sudbini imama Muse el Sadra, libanskog šiitskog sveštenika koji je nestao sa svojim pratiocima tokom putovanja u Libiju 1978. godine.

Hanibal Gadafi je imao samo dvije godine kada je Sadr nestao i nije obavljao nikakvu visoku zvaničnu funkciju u Libiji.

Organizacije za ljudska prava osudile su okolnosti oko njegovog pritvora, nazivajući optužbe lažnim.

Gadafi je 2023. godine štrajkovao glađu zbog zatvaranja, a njegovo zdravlje se potom pogoršalo zbog čega je hospitalizovan.

Prošlog mjeseca libansko pravosuđe je naložilo njegovo puštanje na slobodu i odredilo kauciju od 11 miliona dolara.

Muamer el Gadafi

