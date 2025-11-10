Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je sve kontrolore leta da se odmah vrate na posao uslijed privremenog dogovora u Senatu koji će deblokirati finansiranje vlade.

Više od 1.400 letova prema, iz ili unutar SAD-a otkazano je u subotu nakon što je aviokompanijama ove sedmice rečeno da smanje saobraćaj tokom zatvaranja vlade zbog neusvajanja budžeta.

Tramp je izrazio zahvalnost svima koji su radili sve vrijeme, ali i uputio oštru kritiku onima koji su uzimali bolovanje tokom perioda zatvaranja vlade.

"Svi kontrolori leta moraju se vratiti na posao, ODMAH!!! Svi koji to ne učine, biće znatno kažnjeni. Za one kontrolore leta koji su bili veliki patrioti i nisu uzeli slobodno vrijeme za 'Prevaru s demokratskim zatvaranjem', preporučiću bonus od 10.000 dolara po osobi za izuzetnu službu našoj zemlji. Za one koji nisu radili ništa osim što su se žalili i uzimali slobodno vrijeme, iako su svi znali da će uskoro biti plaćeni, u potpunosti, nisam zadovoljan vama. Niste se angažovali da pomognete SAD-u protiv lažnog napada demokrata koji je imao samo za cilj naštetiti našoj zemlji. Imaćete negativnu ocjenu, barem po mom mišljenju, u svom dosijeu", naveo je.

Zatim im je poručio da "ako žele napustiti službu u bliskoj budućnost, da ne oklijevaju i da to učine odmah - bez isplate ili otpremnine bilo koje vrste".

"Brzo će vas zamijeniti pravi patrioti, koji će bolje obaviti posao na potpuno novoj, najsavremenijoj opremi, najboljoj na svijetu, koju upravo naručujemo. Prethodna 'administracija' je potrošila milijarde dolara pokušavajući popraviti zastarjelo 'smeće'. Nisu imali pojma šta rade! Još jednom, našim velikim američkim patriotama, Bog vas blagoslovio - neću moći dovoljno brzo poslati vaš novac! Svima ostalima, odmah se javite na posao. Bog blagoslovio Ameriku."

Podsjetimo, osam demokratskih senatora glasalo je u nedjelju naveče zajedno s republikancima da se krene naprijed s paketom koji bi ponovo otvorio saveznu vladu.

To je ključno proceduralno glasanje koje jasno pokazuje da je postignut dvostranački dogovor o finansiranju državnih agencija, naknadnom glasanju o subvencijama za zdravstvenu zaštitu, ukidanju otkaza državnih službenika i okončanju rekordno dugog zatvaranja vlade.

Demokrate su sedmicama odolijevale, zahtijevajući da republikanci sarađuju s njima na produženju poreskih kredita iz Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti (ACA) koji uskoro ističu, u zamjenu za finansiranje vlade.