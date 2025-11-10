Logo
Užas u bolnici u Kelnu: Muškarac namjerno isključio respirator pacijentu

Izvor:

Telegraf

10.11.2025

17:34

Komentari:

0
Tridesetdvogodišnji muškarac je navodno ubio drugog pacijenta (75) na od‌jeljenju intenzivne njege bolnice u Kelnu, na lijevoj obali Rajne, tako što je isključio njegov respirator.

Policija je formirala istragu zbog ubistva.

Stravičan incident se dogodio u subotu ubrzo poslije ponoći. Uprkos hitnoj medicinskoj intervenciji, 75-godišnjak je preminuo.

"Osumnjičeni je potom napustio sobu, ali ga je uhapsilo osoblje na od‌jeljenju", rekao je za Bild glavni javni tužilac Kelna Ulrih Bremer.

уништен брод дрога сад

Svijet

Uništena još dva broda sa drogom, ubijeno šest osoba: Pit Hegset objavio snimke

Kasnije je pod policijskom zaštitom prebačen u drugu bolnicu.

Prema navodima javnog tužilaštva, tridesetdvogodišnjak je možda d‌jelovao u stanju alkoholnog delirijuma.

U ned‌jelju, Okružni sud u Kelnu je, na zahtjev javnog tužilaštva, naredio njegov privremeni smještaj u centar za rehabilitaciju od droga, prenosi Telegraf.

policija republike srpske rs

Hronika

Žena podlegla povredama: Uhapšeno lice koje je udarilo pješaka autom pa pobjeglo sa mjesta nesreće

Alkoholni delirijum (delirijum tremens) je stanje opasno po život koje se može javiti nakon duže, teške zloupotrebe alkohola, obično dva do četiri dana nakon posljednje konzumacije alkohola.

Simptomi uključuju tremor, poremećaje spavanja, anksioznost, nemir, konfuziju, halucinacije, a ponekad i napade ili psihozu.

keln

pacijent

aparati za disanje

bolnica

