Bivši saradnik pobjegao prije racije: Zelenskog potresa novi korupcijski skandal

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) Ukrajine sprovodi danas pretres u Kijevu u prostorijama povezanim s Timurom Mindičem, bivšim poslovnim partnerom Vladimira Zelenskog.

Mindič je suvlasnik produkcijske kuće "Kvartal 95", u kojoj udio ima i Zelenski. Prema izvorima "Kijev Independenta", Mindič je pobjegao prije nego što su pretresi započeli.

NABU je saopštio da sprovodi veliku antikorupcijsku operaciju u energetskom sektoru zajedno sa Specijalizovanim tužilaštvom za borbu protiv korupcije."Dokumentovane su aktivnosti visokorangirane kriminalne organizacije", navela je agencija u saopštenju.

Prema podacima NABU-a, grupa je uspostavila veliku korupcionašku šemu kako bi preuzela kontrolu nad ključnim državnim preduzećima, uključujući "Energoatom", državnu agenciju Ukrajine za nuklearnu energiju.

Izvori su potvrdili "Kijev Independentu" da se pretresi sprovode na lokacijama povezanim s Mindičem kao dijelom ovog slučaja. Ministar pravde Herman Haluščenko, koji je bio ministar energetike od 2021. do 2025. godine, takođe je predmet pretresa, navode izvori "Kijev Independenta".

Agencija je izvjestila da je grupa uzimala mito od izvođača radova "Energoatoma", u iznosu od 10 do 15 odsto vrednosti svakog ugovora.

Tajni snimci otkrivaju kodna imena

"U suštini, upravljanje strateškim preduzećem s godišnjim prihodom većim od 47 milijardi dolara nije bilo u rukama zvaničnika, već spoljnih osoba bez formalnog ovlašćenja koje su preuzele ulogu 'nadzornika'", navodi NABU.

Objavljeni snimci otkrivaju glasove identifikovane kao "Roket" i "Tenor", koji su, prema navodima agencije, planirali da vrše pritisak na izvođače radi nezakonite dobiti.

Prema izvorima "Kijev Independenta", "Roket" je Igor Mironjuki, bivši savjetnik tadašnjeg ministra energetike Haluščenka, a "Tenor" je Dmitro Basov, bivši tužilac i nekadašnji šef odjeljenja za fizičku bezbjednost "Energoatoma". Mironjuki je ranije bio i pomoćnik odbjeglog ukrajinskog bivšeg poslanika Andreja Derkača, koji je 2024. godine imenovan za ruskog senatora.

NABU tvrdi da su njih dvojica faktički preuzela kontrolu nad svim nabavkama kompanije. Audio-snimci prikazuju kako "Roket" zaštitne strukture za energetske objekte naziva "bacanjem novca".

Prema agenciji, projekat je uključivao 95 miliona dolara za zaštitu trafostanica. Njih dvojica su razgovarala o tome kako su iz prethodnog ugovora vrijednog 71 milion dolara zaradili samo 90.000 hrivnji ili dolara, pa su odlučili da čekaju isplativiju priliku, dok je Rusija već počela s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u septembru.

Mindič na tapetu zbog dronova

Prema izvorima, Mindič nosi nadimak "Karlson", a Haluščenko "Profesor". Obojica se ukratko pominju u prvoj seriji snimaka.

Posljednjih mjeseci Mindič je bio u središtu pažnje dok NABU istražuje aktivnosti ovog biznismena.

Prema izvorima "Kijev Independenta" iz organa za sprovođenje zakona, istraga protiv Mindiča navodno je bila jedan od faktora koji su doveli do pokušaja vlasti da u julu ograniče nezavisnost Antikorupcijskog biroa.

Mindič je, između ostalog, bio predmet istrage zbog mogućih veza s proizvođačem dronova "Fajerpoint", rekli su ranije izvori "Kijev Independenta", pozivajući se na istragu NABU-a o toj kompaniji. "Fajerpoint" je negirao bilo kakvu povezanost s Mindičem.

Ova vijest dolazi nekoliko dana nakon što je "Ukrajinska pravda" objavila istragu u kojoj se navodi da je bivši poslovni partner Zelenskog u poslednjih nekoliko godina značajno povećao svoj uticaj.