Rubio: Sastanak bio veoma produktivan

30.11.2025

21:50

Рубио: Састанак био веома продуктиван
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Sastanak između američkih i ukrajinskih zvaničnika na Floridi bio je veoma produktivan, ali se još radi na okončanju rata, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Postoji mnogo pokretnih dijelova i očigledno je da je u ovo uključena još jedna strana koja će morati da bude dio jednačine, a to će biti nastavljeno kasnije ove sedmice, kada /specijalni američki izaslanik Stiven/ Vitkof otputuje u Moskvu", rekao je Rubio novinarima.

On je dodao da su SAD bile u kontaktu na različitim nivoima sa ruskom stranom i da Vašington prilično dobro razumije stavove Moskve.

