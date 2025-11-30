Tragedija na NATO vojnoj vježbi: Poginuo vojnik!

Belgijski vojnik koji je učestvovao u misiji NATO-a u Litvaniji poginuo je tokom vježbe u petak, saopštili su belgijski zvaničnici naknadno.

Belgijski savezni javni tužilac pokrenuo je istragu o incidentu.

Vojnik je zadobio povredu tokom vježbe iz minobacača i preminuo je u bolnici u subotu, potvrdili su belgijski ministar odbrane Teo Franken i načelnik odbrane Frederik Vansina u zajedničkom saopštenju.

Franken je u objavi na Iksu rekao da je "duboko ožalošćen tragičnom nesrećom", šaljući "misli i solidarnost" prijateljima i kolegama vojnika.

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda takođe je izrazio saučešće u objavi, rekavši da belgijski vojnici koji služe u sastavu NATO-a u Litvaniji "daju neprocjenjiv doprinos bezbjednosti naše nacije i cijele Alijanse", dodajući: "Njihova posvećenost i žrtva nikada neće biti zaboravljene".

Belgijski državljanin, čiji identitet nije objavljen, bio je dio artiljerijskog bataljona u Brashatu.

Skoro 200 belgijskih vojnika raspoređeno je u Litvaniji od ljeta, u okviru misije NATO-a "Napredne kopnene snage", niza multinacionalnih borbenih grupa stacioniranih u osam istočnoevropskih zemalja.

Belgijsko savezno javno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu o smrti vojnika, ali nije pružilo više informacija o slučaju, javila je agencija Belga Newswire.

Savezni sudija i dva detektiva savezne policije, specijalizovana za istrage vojnih poslova, posjetili su mjesto događaja u subotu, javila je VRT.

Belgijsko ministarstvo odbrane je takođe pokrenulo internu istragu kako bi utvrdilo tačne okolnosti nesreće, prema izvještajima medija.