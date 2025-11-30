Logo
Large banner

Usijale se mreže: Oglasio se Aca Lukas zbog slike sa Naserom Orićem

Izvor:

Kurir

30.11.2025

15:40

Komentari:

2
Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем
Foto: Printscreen / X

Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.

Njihov susret nastao je na jednoj privatnoj zabavi, pa je bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici, optužen za brojne zločine nad Srbima, iskoristio priliku da se pohvali na društvenim mrežama sa kim sjedi u društvu. Pored Lukasa za stolom je bio i Šerif Konjević.

Аца Лукас Насер Орић

Scena

Mreže "gore": Aca Lukas na večeri sa Naserom Orićem

S obzirom na to da je fotografija ubrzo počela da kruži internetom, Kurir je kontaktirao Sašu Mirkovića, producenta poznatog pjevača.

Mirković je istakao da Lukas nikada nije pravio razlike među ljudima i da rado izlazi u susret svakome ko poželi fotografiju.

-Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovjek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pjevali Šerif i Lukas - izjavio je Mirković.

Kurir je kontaktirao i samog Lukasa, koji je potvrdio da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne sjeća svakoga pojedinačno.

- Za stolom su se smijenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pjevač.

Objavljena fotografija, nastala je u neformalnoj atmosferi, a Lukas i njegov tim poručuju da iza nje nema nikakvog političkog ili drugog konteksta.

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

Naser Orić

Šerif Konjević

Srebrenica

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Košarka

Grobari se oglasili zbog Obradovića: "Čekamo te na tribini, a rukovodstvo pozivamo..."

3 h

0
Настављају "традицију": У Корићанима до 15 часова нико није гласао

Republika Srpska

Nastavljaju "tradiciju": U Korićanima do 15 časova niko nije glasao

3 h

0
Опасне ријечи Залужног: "У Украјини треба распоредити нуклеарно оружје"

Svijet

Opasne riječi Zalužnog: "U Ukrajini treba rasporediti nuklearno oružje"

3 h

0
Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Region

Novi detalji tragedije: Sin ubio majku, pa sebi oduzeo život

3 h

0

Više iz rubrike

Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

Scena

Mreže "gore": Aca Lukas na večeri sa Naserom Orićem

3 h

2
"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

Scena

"Još jedna salmonela Saseks katastrofa" Megan Markl zgrozila nehigijenom

7 h

0
Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Scena

Zorica Brunclik ponovo naustila emisiju zbog njega

8 h

0
Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

Scena

Šok u Eliti, njeno ime niko nije očekivao na spisku nominovanih

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner