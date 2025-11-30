Novi detalji tragedije: Sin ubio majku, pa sebi oduzeo život

Muškarac, čije je tijelo pronađeno u moru u Medulinskom zalivu, prema nezvaničnim informacijama, sin je žene koja je ubijena u kući u Medulinu, za šta se on sumnjiči.

Navodno je riječ o austrijskim državljanima, pišu hrvatski mediji navodeći da je on ubio 79-godišnju majku, a potom sebi oduzeo život.

Policiji je juče prijavljeno da je u porodičnoj kući u Medulinu pronađeno tijelo starije žene sa vidljivim tragovima nasilne smrti, poslije čega je započeta potraga za njenim sinom.

Dojavu o tijelu u moru u Medulinskom zalivu policija je dobila jutros. Uslijediće obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a policija utvrđuje okolnosti događaja.