Novi detalji tragedije: Sin ubio majku, pa sebi oduzeo život

Agencije

30.11.2025

14:59

Нови детаљи трагедије: Син убио мајку, па себи одузео живот

Muškarac, čije je tijelo pronađeno u moru u Medulinskom zalivu, prema nezvaničnim informacijama, sin je žene koja je ubijena u kući u Medulinu, za šta se on sumnjiči.

Navodno je riječ o austrijskim državljanima, pišu hrvatski mediji navodeći da je on ubio 79-godišnju majku, a potom sebi oduzeo život.

море-Хрватска

Region

Novi šok u Istri: Tijelo muškarca pronađeno u moru

Policiji je juče prijavljeno da je u porodičnoj kući u Medulinu pronađeno tijelo starije žene sa vidljivim tragovima nasilne smrti, poslije čega je započeta potraga za njenim sinom.

Полиција Хрватска Загреб

Region

Detalji užasa u Hrvatskoj: Policija traga za sinom žene koja je pronađena mrtva

Dojavu o tijelu u moru u Medulinskom zalivu policija je dobila jutros. Uslijediće obdukcije kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a policija utvrđuje okolnosti događaja.

