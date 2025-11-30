Teška saobraćajka u Omarskoj: Auto završio na krovu u kanalu

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Omarskoj na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor.

U nezgodi je učestvovalo jedno vozilo koje je, iz za sada neutvrđenih razloga, završilo na krovu u kanalu pored puta.

Za sada nije poznato da li je neko u ovoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđen.