Teška saobraćajka u Omarskoj: Auto završio na krovu u kanalu

30.11.2025
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Omarskoj na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor.
U nezgodi je učestvovalo jedno vozilo koje je, iz za sada neutvrđenih razloga, završilo na krovu u kanalu pored puta.
Za sada nije poznato da li je neko u ovoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđen.
