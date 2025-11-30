Divlja svinja ušetala u supermarket

Izvor:
SRNA
30.11.2025
14:02
Komentari:0
Divlja svinja ušetala je danas u supermarket na periferiji grada Plzenja.
Nakon što su pozvani na intervenciju, policija i služba za kontrolu životinja uhvatili su divlju svinju specijalnim hvataljkama.
"Primili smo dojavu od obezbeđenja da se divlja svinja kreće kroz cvjećaru unutar Teska", saopštila je portparol policije.
Životinja je uhvaćena kod odjeljka sa pecivima i potom puštena u obližnja polja, a policija je saopštila da divlja svinja nije povrijeđena tokom intervencije, prenijeli su češki portali.
