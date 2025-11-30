Logo
Divlja svinja ušetala u supermarket

SRNA

30.11.2025

14:02

Дивља свиња ушетала у супермаркет

Divlja svinja ušetala je danas u supermarket na periferiji grada Plzenja.

Nakon što su pozvani na intervenciju, policija i služba za kontrolu životinja uhvatili su divlju svinju specijalnim hvataljkama.

"Primili smo dojavu od obezbeđenja da se divlja svinja kreće kroz cvjećaru unutar Teska", saopštila je portparol policije.

Životinja je uhvaćena kod odjeljka sa pecivima i potom puštena u obližnja polja, a policija je saopštila da divlja svinja nije povrijeđena tokom intervencije, prenijeli su češki portali.

divlja svinja

svinja

market

