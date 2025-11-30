Vještačka inteligencija vam može pomoći u prazničnoj kupovini

Veliki američki trgovački lanci i tehnološke kompanije nude nove ili ažurirane alate vještačke inteligencije kao pomoć pri prazničnoj kupovini, nadajući se da će privući potrošače i povećati svoj udio u kupovini putem interneta.

Uticaj vještačke inteligencije na kupovinu obuhvata sve, od postavljanja pitanja u servisima "čet dži-pi-ti" ili "džemini", do prijedloga za poklone na veb stranici prodavca.

Iako je takva kupovina u ranim fazama razvoja, asistenti za kupovinu i agenti koje su uveli "Volmart", "Amazon" i "Gugl" mogu da urade više od četbotova u vrijeme prethodnih praznika.

Najnovije verzije su dizajnirane da pruže personalizovane preporuke proizvoda, prate cijene i da naručuju proizvode na osnovu razgovora sa kupcima, prenio je AP.

"Gugl" je ovog mjeseca predstavio agenta zasnovanog na vještačkoj inteligenciji kojem se može naložiti da pozove lokalne prodavnice i pita da li je željeni proizvod na lageru.

Kompanija za softver "Sejlsfors" iz San Franciska procijenila je da će vještačka inteligencija doprinijeti da kupci tokom Dana zahvalnosti i nakon praznika potroše čak 73 milijarde dolara, što je 22 odsto ukupne globalne prodaje.

Prošle godine, u ovom periodu potrošeno je 60 milijardi dolara.