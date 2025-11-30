Klizišta i poplave odnijele više od 600 žrtava

Više od 600 ljudi nastradalo je u poplavama i klizištima izazvanim kišama u Indoneziji, Maleziji i Tajlandu, saopštili su zvaničnici ovih zemalja.

U Indoneziji je poginulo 435 ljudi, u Tajlandu 170, a tri smrtna slučaja su zabilježena u Maleziji nakon obilne kiše koja je padala tokom cijele sedmice.

Sve tri zemlje nastavljaju napore da pomognu desetinama hiljada raseljenih osoba, a spasilačke ekipe pokušavaju da stignu do poplavljenih područja nakon povlačenja vode.

Prema zvaničnim statistikama, pogođeno je preko četiri miliona ljudi, i to blizu tri miliona na jugu Tajlanda i 1,1 milion na zapadu Indonezije.

Vlasti su saopštile da su s druge strane Bengalskog zaliva još 153 osobe poginule u ciklonu na ostrvskoj državi Šri Lanki, dok se 191 osoba vodi kao nestala, a više od pola miliona ljudi širom zemlje je ugroženo.