Melanija Tramp najavila da pokreće filmsku produkcijsku kuću

Izvor:
Tanjug
30.11.2025
11:38
Komentari:0
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp objavila je na društvenim mrežama pokretanje sopstvene producentske kuće "Muse Films", uz kratak video u kojem je predstavljen njen zvanični logo.
Naziv produkcijske kuće direktno se odnosi na njen kodni naziv u Tajnoj službi - "Muse", prenosi Ju-Es-Ej tudej.
Dokumentarac prikazuje period od 20 dana pre nego što se Melanija vratila u Bijelu kuću nakon inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa 20. januara.
"Zavirite u svijet Melanije Tramp dok ona organizuje planove za inauguraciju, upravlja izazovima prelaznog perioda u Beloj kući i ponovo ulazi u javni život sa svojom porodicom", navodi se u opisu filma.
Melanija Tramp dobila neočekivanu titulu
Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih prostora, dokumentarac "Melanija" prikazuje povratak Melanije Tramp u jednu od najuticajnijih uloga na svijetu.
U dokumentarcu će se pojaviti i američki predsjednik i njihov sin Baron.
Melanija Tramp je izvršna producentkinja, dok je reditelj dokumentarnog filma Bret Ratner.
7 h
7 h
8 h
9 h
