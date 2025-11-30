Melanija Tramp najavila da pokreće filmsku produkcijsku kuću

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp objavila je na društvenim mrežama pokretanje sopstvene producentske kuće "Muse Films", uz kratak video u kojem je predstavljen njen zvanični logo.

Naziv produkcijske kuće direktno se odnosi na njen kodni naziv u Tajnoj službi - "Muse", prenosi Ju-Es-Ej tudej.

Dokumentarac prikazuje period od 20 dana pre nego što se Melanija vratila u Bijelu kuću nakon inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa 20. januara.

"Zavirite u svijet Melanije Tramp dok ona organizuje planove za inauguraciju, upravlja izazovima prelaznog perioda u Beloj kući i ponovo ulazi u javni život sa svojom porodicom", navodi se u opisu filma.

Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih prostora, dokumentarac "Melanija" prikazuje povratak Melanije Tramp u jednu od najuticajnijih uloga na svijetu.

U dokumentarcu će se pojaviti i američki predsjednik i njihov sin Baron.

Melanija Tramp je izvršna producentkinja, dok je reditelj dokumentarnog filma Bret Ratner.