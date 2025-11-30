Izvor:
Teroristički režim u Kijevu ugrožava globalnu bezbjednost i to svi shvataju, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Svi već razumiju da ova međunarodna teroristička neonacistička ćelija ugrožava globalnu bezbjednost", rekla je Zaharova novinarima komentarišući jučerašnji napad na objekte Kaspijskog gasovodnog konzorcijuma.
Ona je dodala da će Rusija obavijestiti sve međunarodne institucije o terorističkom napadu Ukrajine na Kaspijski gasovodni konzorcijum.
