Poznati teniser objavio da je gej: "Ponosan sam na to ko sam"

Mladi švajcarski teniser Mika Brunold (21), trenutno 307. igrač svijeta, saopštio je u subotu, 29. novembra, da je gej, što je izazvalo veliki broj reakcija i čestitki iz međunarodne teniske zajednice.

Brunold, rođen 2. oktobra 2004. u Vinterturu, tek je na početku profesionalne karijere. Njegov najbolji plasman na ATP listi bio je 289. mjesto u avgustu ove godine. Visok 1,91 metar, još uvijek nije debitovao na ATP singl turu, ali je odigrao dva meča u dubl konkurenciji i osvojio tri ITF titule u singlu i jednu u dublu.

U objavi na Instagramu, koja je prikupila skoro 4.000 lajkova, Brunold je naveo da je dugo razmišljao o trenutku kada će podijeliti ovu vijest sa javnošću.

''Odlučio sam da otvoreno kažem da sam gej. To nije samo pitanje ljubavi prema istom polu, to je i suočavanje sa strahom od neprihvatanja i osjećajem različitosti. Sada sam ponosan na to ko sam'', napisao je Brunold.

Naglasio je da se nada da će njegov istup pomoći većem otvaranju tema o LGBT sportistima.

- U idealnom svijetu ne bismo morali da dajemo ovakva saopštenja.

Podršku su mu u komentarima pružili brojni teniseri i teniserke, među njima Mika Eva Lis, Viktorija Golubic i Destane Aiava, dok je nekadašnja svjetska broj 1 Kim Klajsters ostavila emotikon srca. Čestitke je uputio i Daren Kejhil, bivši trener Simone Halep.

Brunold je poručio da mu ogromnu snagu daje podrška ljudi iz okruženja:

- Bez vas, ne bih bio osoba koja sam danas.

(Telegraf.rs)