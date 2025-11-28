Logo
"Siner je dobio povlašćen tretman, a mene su zgazili"

B92

28.11.2025

15:43

0
Bivši italijanski plivač Filipo Manjini gostovao je ponovo otvorio temu svog doping slučaja iz 2018. godine, ovoga puta povlačeći paralelu sa nedavnim skandalom vezanim za Janika Sinera.

Manjini je, gostujući u emisiji "Belve", bez ustručavanja izjavio da je Siner imao povlašćen tretman.

"Siner je dobio povlašćen tretman, to kažem sa dozom zavisti", rekao je Manjini, koji je 2018. suspendovan na četiri godine zbog dopinga, ali je 2020. kazna ukinuta i oslobođen je optužbi.

Zatim je dodao da je on bio tretiran potpuno drugačije.

"Sa mnom su postupali kao sa običnom osobom optuženom za doping, dok je on ipak aktivan sportista. Testirali su ga, sve riješili za nekoliko dana. Svi sportisti bi trebalo da budu tretirani isto. Da je njegova presuda stigla tek poslije dve godine, propustio bi dve godine turnira, i to ne bi bilo pravedno".

Manjini se osvrnuo i na odnos medija prema njemu u to vrijeme.

"Štampa je prema Sineru bila fer. Mene su stavili u sve novine i unapred osudili za doping, bez ikakve provjere. Poslije karijere duge 20 godina, očekivao sam više poštovanja, ali su me zgazili".

Manjini je govorio i o drugim temama, pa je tako ispričao kako je proslavio rekord od 48,20 sekundi tetovažom krune na ruci, a voditeljka je primetila: "Kada oboriš rekord, počinje noćna mora da će ga neko drugi oboriti".

Plivač joj je direktno odgovorio.

"U Italiji je to tako. Mi smo ljubomorna nacija, posebno u sportu. Uvijek me je plašila pomisao da će me neko prestići. Kada si na vrhu, jedino što može da se desi jeste pad –a mnogi jedva čekaju da padneš, jer je pad šampiona uvijek fascinantan", rekao je Manjini i osvrnuo se na zlobne komentare.

"Oni koji priželjkuju tvoj neuspjeh uvijek te prate pažljivije nego oni koji žele da pobjediš".

(b92)

