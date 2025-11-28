Logo
Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

Izvor:

ATV

28.11.2025

15:27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС
Ustavni sud u kojem nema srpskih sudija stavio je van snage pojedine tačke Zaključaka koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a na apelaciju Denisa Bećirovića i 14 članova Predstavničkog doma PSBiH.

Krnji Ustavni sud je van snage stavio tačke u kojima Narodna skupština odbacuje odluke Suda BiH, odluke i praksu Ustavnog suda koji za cilj ima inkorporisanje visokog predstavnika u ustavni sistem BiH kao nosioca vlasti i tačku u kojoj NSRS zadužuje Kolegijum da pripremi tekst Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske.

U zaključcima Povodom informacije u vezi sa odlukom CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku usvojenim 22. avgusta, kao i izmjenama Zaključaka iz 24. septembra, Ustavni sud je osporio tačku 4, prvu rečenica tačke 9. (koja je nakon izmjena postala tačka 7) i tačka 12. (koja je nakon izmjena postala tačka 10) Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom CIK-a o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i da nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Odlukom su ih stavili van snage.

Dalje je odlučeno da se obustavlja postupak pokrenut po zahtjevu podnosilaca zahtjeva za ocjenu ustavnosti druge rečenice tačke 6. i tač. 7. i 8. Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom CIK BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zato što je osporeni opći akt prestao važiti.

Zahtjevi podnosilaca za ocjenu ustavnosti tačaka 1, 2, 3, 5, prve rečenice tačke 6, druge rečenice tačke 9. i tačke 10. i 11. su odbačene zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje.

Republika Srpska

NSRS usvojila zaključke: Ide se na izbore?

Tagovi:

Ustavni sud BiH

NSRS

