Košarac: Republika Srpska je titular kompletne imovine na svojoj teritoriji

Izvor:

SRNA

28.11.2025

10:59

Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je imovina Republike Srpske srpsko nacionalno pitanje i da je Republika Srpska titular kompletne imovine na svojoj teritoriji.

Košarac je napomenuo da je pitanje imovine riješeno Dejtonskim sporazumom i Ženevskim principima, gdje je jasno rečeno da Republika Srpska raspolaže sa svojih 49 odsto teritorije.

Ротација-илустрација

Hronika

Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

"Srpska je odlučna da brani i sačuva svoju imovinu, što je potvrđeno i na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH. Srpski poslanici juče su pokazali jedinstvo, odbijajući tendenciozni prijedlog zakona o tzv. državnoj imovini", rekao je Košarac Srni.

On je ocijenio da je srpsko jednstvo najbolji način da se očuvaju vitalni interesi Srpske i zaštite njeni kapaciteti.

"Bošnjački prijedlog zakona o tzv. državnoj imovini nije nikakvo rješenje, već nerješiv problem za BiH. Svjesni su da Srpska nikada neće prihvatiti da se odrekne svoje imovine, jer joj je ona garantovana Dejtonskim sporazumom", naglasio je Košarac.

policija rs

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

On je ukazao da bošnjački političari znaju da im nikada neće proći zakon o tzv. državnoj imovini, ali uporno guraju tu priču u Parlamentarnoj skupštini BiH, sa željom da u krajnjem ishodu izdejstvuju neustavnu i nezakonitu intervenciju lažnog visokog predstavnika Kristijana Šmita.

"Gospodo, budite vrlo oprezni sa tim. To je strmoglava stranputica za BiH, iz koje neće biti povratka nazad. Imovina Srpske je crvena linija. To je svetinja koju ćemo braniti po svaku cijenu", poručio je Košarac.

crni petak

Savjeti

Građani, oprez: Crni petak donosi ove opasnosti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće u redovnoj proceduri Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na jučerašnjoj sjednici nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri.

Staša Košarac

