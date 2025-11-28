Logo
PVO oborila tokom noći preko sto dronova iznad Rusije

RT Balkan

28.11.2025

Руска војска
Foto: Tanjug/AP

Tokom protekle noći, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 136 ukrajinskih bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Uništen je još jedan dron koji se kretao ka Moskvi. Službe za vanredne situacije su na terenu", napisao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin na Maksu.

Prije toga je saopštio da je jedan dron koji se kretao ka ruskoj prijestonici oboren ove noći.

Kremlj

Svijet

Moskva dobila glavne parametre mirovnog plana za Ukrajinu

Osim dva drona oborenih nad Moskvom, uništeno je još 46 bespilotnih letjelica u Rostovskoj oblasti, 30 je oboreno nad Saratovskom oblašću, 29 iznad Krima, 12 nad Crnim morem, šest nad Brjanskom oblašću, pet dronova u Volgogradskoj oblasti, dva drona nad Voronješkom oblašću, dvije bespilotne letjelice uništene su nad Azovskim morem i po jedan dron u Kurskoj i Kaluškoj oblasti, piše RT Balkan.

