Sijarto: Budimpešta će nastaviti energetsku saradnju sa Moskvom

Mađarska namjerava da nastavi energetsku saradnju sa Rusijom, jer je to u skladu sa mađarskim nacionalnim interesima, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Energetska saradnja Mađarske i Rusije je u našem fundamentalnom interesu. Odustajanje od te saradnje bilo bi suprotno nacionalnim interesima Mađarske", rekao je Sijarto za televiziju "M1" povodom posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Moskvi.

Sijarto je istakao da je Mađarska od početka godine od Rusije dobila osam i po miliona tona nafte i sedam milijardi metara kubnih prirodnog gasa.

"Bez energetskog snabdijevanja iz Rusije, računi za struju u mađarskim domaćinstvima bi se utrostručili, a to je svakako neprihvatljivo. Zato ćemo nastaviti da radimo na osiguravanju toga da se energetska saradnja Mađarske i Rusije neometano nastavi", naveo je Sijarto.

On je naglasio važnost izgradnje nuklearne elektrane "Paks dva" u Mađarskoj koju je dizajnirao ruski "Rosatom", kao i izuzeća od američkih sankcija, prenio je TASS.

"Prvi put u posljednjih nekoliko godina smo u situaciji u kojoj ni evropske niti američke sankcije ne ometaju tu izgradnju, a Mađarska ima sve neophodne dozvole", napomenuo je Sijarto.