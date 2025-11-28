Logo
Large banner

Sijarto: Budimpešta će nastaviti energetsku saradnju sa Moskvom

Izvor:

Agencije

28.11.2025

10:23

Komentari:

0
Сијарто: Будимпешта ће наставити енергетску сарадњу са Москвом
Foto: ATV

Mađarska namjerava da nastavi energetsku saradnju sa Rusijom, jer je to u skladu sa mađarskim nacionalnim interesima, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Energetska saradnja Mađarske i Rusije je u našem fundamentalnom interesu. Odustajanje od te saradnje bilo bi suprotno nacionalnim interesima Mađarske", rekao je Sijarto za televiziju "M1" povodom posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Moskvi.

Sijarto je istakao da je Mađarska od početka godine od Rusije dobila osam i po miliona tona nafte i sedam milijardi metara kubnih prirodnog gasa.

Сарадња

Republika Srpska

Sankt Peterburg i Republika Srpska jačaju saradnju

"Bez energetskog snabdijevanja iz Rusije, računi za struju u mađarskim domaćinstvima bi se utrostručili, a to je svakako neprihvatljivo. Zato ćemo nastaviti da radimo na osiguravanju toga da se energetska saradnja Mađarske i Rusije neometano nastavi", naveo je Sijarto.

On je naglasio važnost izgradnje nuklearne elektrane "Paks dva" u Mađarskoj koju je dizajnirao ruski "Rosatom", kao i izuzeća od američkih sankcija, prenio je TASS.

"Prvi put u posljednjih nekoliko godina smo u situaciji u kojoj ni evropske niti američke sankcije ne ometaju tu izgradnju, a Mađarska ima sve neophodne dozvole", napomenuo je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Moskva

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског

Svijet

Policijski pretres u kući Andrija Jermaka, šefa kabineta Zelenskog

6 h

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Svijet

Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 128, uhapšeno dvoje osumnjičenih

6 h

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Svijet

Bacio dječaka sa zgrade i završio na psihijatriji: Sada je napao ponovo

7 h

0
Орбан данас у посјети Москви

Svijet

Orban danas u posjeti Moskvi

7 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner