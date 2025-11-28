Logo
Broj žrtava požara u Hongkongu porastao na 128, uhapšeno dvoje osumnjičenih

Tanjug

28.11.2025

08:52

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених
Foto: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Broj žrtava požara u stambenom kompleksu Vang Fuk u Tai Pou porastao je na 128, dok su hongkonške vlasti uhapsile još dva direktora konsultantske firme "Will Power Architects", zadužene za projekat renoviranja objekta.

Time je broj uhapšenih u vezi s nesrećom povećan na pet, saopštilo je antikorupcijsko telo ICAC.

Vlasti su pokrenule istragu o, kako je ocijenjeno, najtežem požaru u Hongkongu u posljednjih 70 godina, dok se spasilačke akcije nastavljaju, prenio je portal SCMP.

Požar koji je izbio u srijedu poslije podne ubrzano se proširio na sedam od osam blokova kompleksa.

Vatrogasci su do petka stavili požar pod kontrolu, ali 56 ljudi i dalje se nalazi u bolnicama, a 79 je povrijeđeno. Primljeno je 467 prijava o nestalima, dok je za oko 200 osoba status nepoznat.

Preliminarna istraga utvrdila je da su liftovi na spratovima bili zatvoreni lako zapaljivim stiroporom, što je doprinijelo brzom širenju vatre i zahvatilo je stanove kroz hodnike. Takođe, mrežasta zaštita i limovi korišćeni spolja nisu ispunjavali propise o protivpožarnoj bezbjednosti.

Dan ranije uhapšena su i tri visoka službenika "Prestige Construction & Engineering", uključujući dva direktora, zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Istražitelji navode da je firma koristila neadekvatne materijale u skelama i blokirala prozore stiroporom, što je doprinijelo tragediji.

Kineski predsjednik Si Đinping izrazio je saučešće i pozvao na maksimalne napore kako bi se smanjile ljudske žrtve i materijalna šteta. Gradski lider Džon Li posjetio je povrijeđene i obećao temeljnu istragu o požaru i konstrukciji skela.

U operacije spasavanja uključena je i oprema iz kontinentalne Kine, uključujući izviđačke dronove visokih performansi, robotska pomagala i transportne sisteme za vatrogasce, kao i medicinski materijal za liječenje opekotina i trovanja dimom. Ministar bezbjednosti Kris Tang upozorio je da bi broj žrtava mogao dodatno da raste, s obzirom na to da se nastavlja potraga za tijelima.

Hong Kong

požar

