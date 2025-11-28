Orban danas u posjeti Moskvi

Premijer Mađarske Viktor Orban posjetiće danas Moskvu, gdje planira da sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovara o isporuci energenata i načinima da se pronađe rješenje za ukrajinski sukob.

Orban je pred polazak u Moskvu rekao novinarima da je cilj razgovora sa Putinom da se osigura nastavak isporuke energenata Mađarskoj.

Mađarski premijer naglasio je da su cijene goriva u Mađarskoj najjeftinije u Evropi jer Budimpešta ima pristup jeftinoj ruskoj nafti i gasu.

"Zato idem tamo da osiguram to da Mađarska dobije energiju ove zime i sljedeće godine po povoljnim cijenama", naveo je Orban.

Na pitanje da li će u Moskvi razgovarati o sukobu u Ukrajini, Orban je odgovorio da se "teško može izbjeći ta tema", prenio je TASS.

Orban i Putin posljednji put su se sastali 5. jula prošle godine u Moskvi.