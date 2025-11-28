Panika u Grčkoj: Oluja Adel pogodila Atiku

Izvor:
Agencije
28.11.2025
07:07
Komentari:0
Oluja Adel zahvatila je Atiku, donoseći jake oluje i povremeni grad.
Pojedini dijelovi regiona našli su se pod vodom, a vlasti apeluju na građane da budu posebno oprezni, prenio je Katimerini.
Prema ažuriranom meteorološkom biltenu, skoro cijela Grčka će biti pogođena kišom i olujama tokom današnjeg dana, dok se poboljšanje vremena očekuje tek od nedjelje.
Najjače padavine prognozirane su za zapadne i sjeverne dijelove zemlje, kao i za istočni Egej, gdje oluje mogu da budu praćene gradom i veoma jakim vjetrom.
Civilna zaštita je u stanju pune pripravnosti.
Nakon sastanka Komiteta za procjenu rizika, državni aparat je aktiviran u oblastima gdje se očekuju najintenzivnije nepogode: u istočnoj Makedoniji, Trakiji, istočnom Egeju i na Dodekanezu.
Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu saopštilo je da su za Sjeverni Egej i Dodekanska ostrva uvedene mjere najvišeg stepena pripravnosti - crveno upozorenje.
Društvo
Danas počinje Božićni post, izgovorite ovu molitvu
Regioni Jonskih ostrva, Epira, Zapadne Grčke, Peloponeza, Centralne i Istočne Makedonije i Trakije već se nalaze u istom režimu upozorenja.
Prema meteorolozima, najkritičniji period biće prvih 12 sati petka - od ranog jutra do podneva - dok će olujni sistemi tokom dana prelaziti ka Dodekanezu.
I Atika može da očekuje obilne padavine, iako manjeg intenziteta nego najugroženija područja.
Vatrogasne službe i civilna zaštita su u punoj pripravnosti za moguće intervencije.
Zanimljivosti
Je li Radivoje najobrazovaniji pastir: Magistar čuva stado ovaca
Za danas su prognozirani jaki pljuskovi i oluje u istočnoj Makedoniji i Trakiji, kao i u dijelovima Halkidikija, Seresa, Kilkisa i Soluna do popodneva na Jonskim ostrvima i u zapadnom i južnom Peloponezu, a na području Dodekaneza tokom večeri.
Društvo
8 h0
Svijet
8 h0
Fudbal
16 h0
Zanimljivosti
16 h0
Svijet
8 h0
Svijet
17 h0
Svijet
17 h2
Svijet
18 h0
Najnovije
Najčitanije
15
31
15
28
15
27
15
03
14
53
Trenutno na programu