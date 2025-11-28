Logo
Panika u Grčkoj: Oluja Adel pogodila Atiku

Izvor:

Agencije

28.11.2025

07:07

Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику
Oluja Adel zahvatila je Atiku, donoseći jake oluje i povremeni grad.

Pojedini dijelovi regiona našli su se pod vodom, a vlasti apeluju na građane da budu posebno oprezni, prenio je Katimerini.

Prema ažuriranom meteorološkom biltenu, skoro cijela Grčka će biti pogođena kišom i olujama tokom današnjeg dana, dok se poboljšanje vremena očekuje tek od nedjelje.

Najjače padavine prognozirane su za zapadne i sjeverne dijelove zemlje, kao i za istočni Egej, gdje oluje mogu da budu praćene gradom i veoma jakim vjetrom.

Civilna zaštita je u stanju pune pripravnosti.

Nakon sastanka Komiteta za procjenu rizika, državni aparat je aktiviran u oblastima gdje se očekuju najintenzivnije nepogode: u istočnoj Makedoniji, Trakiji, istočnom Egeju i na Dodekanezu.

Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu saopštilo je da su za Sjeverni Egej i Dodekanska ostrva uvedene mjere najvišeg stepena pripravnosti - crveno upozorenje.

Regioni Jonskih ostrva, Epira, Zapadne Grčke, Peloponeza, Centralne i Istočne Makedonije i Trakije već se nalaze u istom režimu upozorenja.

Prema meteorolozima, najkritičniji period biće prvih 12 sati petka - od ranog jutra do podneva - dok će olujni sistemi tokom dana prelaziti ka Dodekanezu.

I Atika može da očekuje obilne padavine, iako manjeg intenziteta nego najugroženija područja.

Vatrogasne službe i civilna zaštita su u punoj pripravnosti za moguće intervencije.

Za danas su prognozirani jaki pljuskovi i oluje u istočnoj Makedoniji i Trakiji, kao i u dijelovima Halkidikija, Seresa, Kilkisa i Soluna do popodneva na Jonskim ostrvima i u zapadnom i južnom Peloponezu, a na području Dodekaneza tokom večeri.

Oluja

Grčka

