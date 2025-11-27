Zvezda sa igračem manje slavila protiv FCSB

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su sa 1:0 protiv FCSB u petom kolu ligaške faze Evropske lige.

Loše je krenulo za Zvezdu koja u 27. minutu meča ostaje sa igračem manje. Učena je napravio prekršaj nad Olaruom kao posljednji igrač Zvezde zbog čega je dobio direktan crveni karton.

I sa igračem manje Zvezda je do kraja prvog poluvremena prijetila. Čekalo se ipak do 50. minuta kada Duarte postiže jedini gol na meču, ali dovoljan za pobjedu u Beogradu.

Do kraja meča je bilo prilika na obje strane, a FCSB je iskorištavao igrača više, ali na kraju neuspješno.

Nakon ovog meča Zvezda je na 22. poziciji sa sedam bodova, dok je FSCB na 31. sa četiri vezana poraza i jednom pobjedom.