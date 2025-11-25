Fudbaler od 80.000.000 evra ženi najpoznatiju glumicu za odrasle

Poznati fudbaler Nikolas Pepe kojeg danas mnogi smatraju najvećim transfer promašajem u istoriji Arsenala spreman je da oženi svoju djevojku, nekadašnju glumicu u filmovima za odrasle Tianu Tramp. Svojevremeno jedna od najpoznatijih glumica u industriji zabave za odrasle penzionisala se i sada snima "samo iz hobija", a to je očigledno dio plana koji uključuje i udaju za poznatog fudbalera sa kojim je u vezi već više od godinu i po dana.

Njihova ljubav bila je jedna od glavnih tema svih svjetskih medija jer je mnogima bilo nejasno kako su se upoznali reprezentativac Obale Slonovače i Amerikanka koju veći dio muškaraca na planeti poznaje zbog onog što je radila pred kamerama. Ipak, Nikolas i Tiana su uspeli da se sakriju od pogleda javnosti dovoljno dugo, svoj odnos postavili su na čvrste temelje, pa danas razmišljaju o zajedničkom životu i prave planove za budućnost. Pogledajte kako izgleda Tiana Tramp:

Nikolas Pepe iza sebe ima jedan brak, ali tvrdi da se razveo prije nego što je upoznao Tianu Tramp. Sa druge strane, Tiana tvrdi da joj odlično prija nova uloga. "Nekada sam bila glumica za odrasle, danas sam domaćica", napisala je ona prije nekoliko mjeseci u objavi na društvenim mrežama. Takođe, na njenim profilima često se može vidjeti kako daje podršku svom dečku, pa se čak i provokativno fotografiše u dresu španskog tima.

Sa kim je bila Tiana Tramp?

Svojevremeno najpopularnija zvijezda filmova za odrasle već je imala avanture sa sportistima, ali su one trajale značajno kraće od veze sa Pepeom. Prije nekoliko godina pričalo se da je Tiana pala na šarm NBA košarkaša Lamela Bola, iako mu je njegov otac zabranio da se viđa sa kontroverznim djevojkama kako mu to ne bi uticalo na profesionalnu karijeru.

Ipak, njih dvoje su primećeni zajedno, a Tiana Tramp je u to vrijeme redovno odlazila na utakmice Šarlot Hornetsa i tako dodatno "zagrijavala" atmosferu. Američkim medijima nije trebalo mnogo, ali njihova veza očigledno nije uspjela da potraje, pa je zvezda filmova za odrasle morala da pronađe novog dečka.

Mnogi pamte i da je nekoliko godina ranije Tiana Tramp preko društvenih mreža napala Oklahomu, jer je jedan od njenih igrača napravio nešto što nije mogla da mu oprosti - glumica je tražila da joj klub refundira novac jer je provela vikend sa košarkašem i sa njim imala odnose, a on je odlučio da joj to ne plati. Tada nije otkrila o kome je riječ i istakla je da to neće uraditi, ali da čeka svoj novac.

Kakvu karijeru ima Nikolas Pepe?

Dugogodišnji reprezentativac Obale Slonovače Nikolas Pepe (30) počeo je fudbalsku karijeru kao golman, ali se to promijenilo kada je imao 14 godina i kada je zbog selidbe cijele porodice morao da promeni klub. Seniorsku karijeru počeo je u amaterskim rangovima u Francuskoj, zatim se preko rezervnog tima Anžea domogao prvog tima, a kasnije je svima postalo jasno da je jedan od najtalentovanijih igrača u zemlji.

Pored Anžea sa kojim je igro u drugom i prvom rangu francuskog fudbala nastupao je i za Orlean u kojem je bio na pozajmici, a zatim je pažnju čitave Evrope skrenuo na sebe igrama u Lilu. Tokom dve sezone u tom timu postigao je čak 35 golova i to je bilo dovoljno Arsenalu da izdvoji ogroman novac - plaćen je 80.000.000 evra i ne može se reći da ih je opravdao.

Nakon tri godine u kojima nije uspio da preuzme ulogu lidera u timu Pepe je otišao na pozajmicu u Nicu, a kasnije je igrao još i za Trabzon prije nego što se skrasio u Viljarealu. Već godinu i po dana je član ovog tima, a u avgustu 2025. godine proglašen je za najboljeg igrača u španskom šampionatu jer je imao dva gola i asistenciju u tom mjesecu.

Sa Arsenalom je osvojio FA kup i Komjuniti šild, dok je sa reprezentacijom Obale Slonovače bio najbolji na Kupu afričkih nacija 2024. godine. Do sada je za nacionalni tim odigrao 50 mečeva i postigao 11 golova.

(Mondo)