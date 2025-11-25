Nataša Bekvalac govorila o nastupu u Banjaluci: Razmišljam da otkačim

Kao i svake godine, Nataša Bekvalac će i ovoga puta novogodišnju noć provesti radno.

Ona je sada progovorila o nastupima, ali i kolegama.

Na samom početku Nataša je dobila zadatak da bira koga bi u ponoć poljubila od kolega Aleksandru Prijović, Zdravka Čolića ili Acu Pejovića koji će nastupiti u Crnoj Gori tokom novogodišnjih praznika.

"Prvo bih poljubila Čolu, pa onda Pejovića, a završila bih sa Prijom", rekla je u svom maniru, kroz smijeh Nataša koja će 30. decembra nastupiti u Baru, a u najluđoj noći zabavljaće publiku u Banjaluci.

Poznato je da je Hana već počela sa društvom da dolazi na mamine nastupe, a Nataša je sada otkrila gdje će nasljednice proslaviti Novu godinu.

"Hana je izrazila želju da Novu godinu provede sa mnom, s obzirom na to da tada ima raspust. Katju ne bih izlagala takvim naporima, pa će ona biti sa mojim roditeljima u Novom Sadu. Razmišljam čak da i Hani otkažem, jer kada radim volim da se potpuno fokusiram na posao, a kada je ona tu, to mi zna da odmogne", rekla je Nata.

Nataša je rekla da za narednu godinu ima dosta želja.

"Imam mnogo lijepih želja za narednu godinu. Namjerno kažem želja, umjesto planova. Ne bih da pričam o tome, učim da ćutim, jer kada previše pričaš o nečemu, ljudi znaju to da pokvare. Zato sam odlučila da samo radim i pružam", poručila je pjevačica, prenosi "Blic".