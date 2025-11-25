Logo
Large banner

Nataša Bekvalac govorila o nastupu u Banjaluci: Razmišljam da otkačim

Izvor:

Blic

25.11.2025

14:34

Komentari:

0
Наташа Беквалац говорила о наступу у Бањалуци: Размишљам да откачим

Kao i svake godine, Nataša Bekvalac će i ovoga puta novogodišnju noć provesti radno.

Ona je sada progovorila o nastupima, ali i kolegama.

Лидија Вукићевић

Scena

Glumica vrelim snimkom usijala društvene mreže

Na samom početku Nataša je dobila zadatak da bira koga bi u ponoć poljubila od kolega Aleksandru Prijović, Zdravka Čolića ili Acu Pejovića koji će nastupiti u Crnoj Gori tokom novogodišnjih praznika.

"Prvo bih poljubila Čolu, pa onda Pejovića, a završila bih sa Prijom", rekla je u svom maniru, kroz smijeh Nataša koja će 30. decembra nastupiti u Baru, a u najluđoj noći zabavljaće publiku u Banjaluci.

Poznato je da je Hana već počela sa društvom da dolazi na mamine nastupe, a Nataša je sada otkrila gdje će nasljednice proslaviti Novu godinu.

ukrajina rusija svo

Svijet

Ukrajina prihvatila uslove američkog mirovnog plana?

"Hana je izrazila želju da Novu godinu provede sa mnom, s obzirom na to da tada ima raspust. Katju ne bih izlagala takvim naporima, pa će ona biti sa mojim roditeljima u Novom Sadu. Razmišljam čak da i Hani otkažem, jer kada radim volim da se potpuno fokusiram na posao, a kada je ona tu, to mi zna da odmogne", rekla je Nata.

Nataša je rekla da za narednu godinu ima dosta želja.

"Imam mnogo lijepih želja za narednu godinu. Namjerno kažem želja, umjesto planova. Ne bih da pričam o tome, učim da ćutim, jer kada previše pričaš o nečemu, ljudi znaju to da pokvare. Zato sam odlučila da samo radim i pružam", poručila je pjevačica, prenosi "Blic".

Podijeli:

Tagovi:

Nataša Bekvalac

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Scena

Aca Lukas: Ne osjećam se bezbjedno

1 d

0
Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Gradovi i opštine

Poznato kad kreće isplata: Opština daje jednokratnu pomoć penzionerima

1 d

0
Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица

Hronika

Pali serijski lopovi: Krali torbice i novčanike, podizali pare sa kartica

1 d

0
Ево када нас поново очекује снијег

Društvo

Evo kada nas ponovo očekuje snijeg

1 d

0

Više iz rubrike

Глумица врелим снимком усијала друштвене мреже

Scena

Glumica vrelim snimkom usijala društvene mreže

1 d

0
Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Scena

Aca Lukas: Ne osjećam se bezbjedno

1 d

0
Након смрти оца Марију Шерифовић потресао још један губитак

Scena

Nakon smrti oca Mariju Šerifović potresao još jedan gubitak

2 d

0
Јана посједује бројне некретнине, а кува на Смедеревцу: ''Наложим дрва и уживам''

Scena

Jana posjeduje brojne nekretnine, a kuva na Smederevcu: ''Naložim drva i uživam''

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner