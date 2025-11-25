Logo
Large banner

Glumica vrelim snimkom usijala društvene mreže

Izvor:

Grand

25.11.2025

14:31

Komentari:

0
Глумица врелим снимком усијала друштвене мреже
Foto: Istagram

Glumica Lidija Vukićević (62) važi za jednu od najljepših i najharizmatičnijih televizijskih lica godinama unazad.

Iako je decenijama na malim ekranima, mnogi tvrde da se ni malo nije promijenila, te da je zadržala svoju mladolikost, ali i d‌jevojačku figuru. S obzirom na to da izuzetno vodi računa o svom izgledu, nije ni čudo što bi joj na izgledu u sedmoj deceniji i mnogo mlađe žene pozavid‌jele.

аца лукас

Scena

Aca Lukas: Ne osjećam se bezbjedno

Lidija nerijetko na Instagramu objavi provokativnu fotografiju, a sada je snimkom sa terase hotela zalud‌jela sve pripadnike muškog pola. Glumica se snimala iz svakog ugla, bujne grudi su bile u prvom planu, a kada ih je snimila u krupnom kadru mnogima su pale vilice.

Podijeli:

Tagovi:

Lidija Vukićević

glumica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Scena

Aca Lukas: Ne osjećam se bezbjedno

1 d

0
Након смрти оца Марију Шерифовић потресао још један губитак

Scena

Nakon smrti oca Mariju Šerifović potresao još jedan gubitak

2 d

0
Јана посједује бројне некретнине, а кува на Смедеревцу: ''Наложим дрва и уживам''

Scena

Jana posjeduje brojne nekretnine, a kuva na Smederevcu: ''Naložim drva i uživam''

2 d

0
Северина

Scena

Severina pokazala modrice

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

13

07

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner