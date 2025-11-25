Logo
Horor: Očuh silovao maloljetnu pastorku, ostala trudna! Majka znala i ćutala?

Izvor:

Kurir

25.11.2025

15:37

Хорор: Очух силовао малољетну пасторку, остала трудна! Мајка знала и ћутала?
Kako nezvanično saznaje Kurir, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila V.S. zbog sumnje da je u prethodnom periodu u više navrata imao seksualne odnose sa maloljetnom pastorkom, koja je usljed toga zatrudnela i rodila dijete!

Majka je, kako se sumnja, znala šta se dešava ali nije pomogla ćerki niti se suprotstavila suprugu, zbog čega će i ona krivično odgovarati.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je Kurir došao da, V.S. se sumnjiči za krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja koja je za posljedicu imala trudnoću maloljetne oštećene, a za koje mu prijeti zatvor od od 5 do 15 godina. Uz to on je višestruko osuđivani povratnik.

B.S, majka maloljetnice, tereti se, kako saznaje ovaj portal, za krivično djelo podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa za koje je zaprećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, plus novčana kazna.

Uhapšeni supružnici V.S. i B.S. pored ove djevojke imaju još šestoro djece, troje zajedničke i još troje djece iz prvog braka B.S.

