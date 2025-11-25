MUP uhapsio pripadnika terorističke OVK: Napadao karaulu Košare

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina uhapsili su A. Q. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da je za vrijeme oružanih sukoba na AP KiM, kao pripadnik tzv. OVK izvršio krivično djelo organizovanje grupe i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina.

"Osumnjičeni je tokom aprila 1998. godine pristupio lokalnom štabu tzv. OVK za selo Romaja, opština Prizren i kao pripadnik 138. brigade Agim Ramadani učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999. godine", saopštio je MUP.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca za ratne zločine, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.