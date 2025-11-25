Logo
Large banner

MUP uhapsio pripadnika terorističke OVK: Napadao karaulu Košare

25.11.2025

15:05

Komentari:

2
МУП ухапсио припадника терористичке ОВК: Нападао караулу Кошаре
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina uhapsili su A. Q. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da je za vrijeme oružanih sukoba na AP KiM, kao pripadnik tzv. OVK izvršio krivično djelo organizovanje grupe i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina.

"Osumnjičeni je tokom aprila 1998. godine pristupio lokalnom štabu tzv. OVK za selo Romaja, opština Prizren i kao pripadnik 138. brigade Agim Ramadani učestvovao u napadu na karaulu Košare tokom 1999. godine", saopštio je MUP.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca za ratne zločine, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

Podijeli:

Tagovi:

OVK

teroristi

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Украјина пристала на мировни споразум: Огласио се амерички званичник

Svijet

Ukrajina pristala na mirovni sporazum: Oglasio se američki zvaničnik

1 d

1
Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила

Region

Zakucao se u stub, pa otišao kući: Imao 4,47 promila

1 d

0
ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама

Hronika

PU Banjaluka hapsila zbog droge, troje završilo u lisicama

1 d

0
Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

Svijet

Priveden četvrti osumnjičeni za krađu u Luvru

1 d

0

Više iz rubrike

Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Srbija

Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

2 d

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Srbija

Vučić o NIS-u: Rafinerija u Pančevu ima još 4 dana do potpunog obustavljanja rada

2 d

0
Крвнички тукао супругу која је у наручју држала њихово дијете

Srbija

Krvnički tukao suprugu koja je u naručju držala njihovo dijete

2 d

0
''Ледена неман'' се шири из Хрватске

Srbija

''Ledena neman'' se širi iz Hrvatske

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner