Zakucao se u stub, pa otišao kući: Imao 4,47 promila

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Sisku kada je vozač s čak 4,74 promila alkohola sletio sa puta i udario u stub.

Prema informacijama policije, muškarac je upravljao vozilom s nevjerovatnih 4,74 promila alkohola u krvi, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom, sletio sa puta i udario u metalni stub.

Vozilo je ostavio na mjestu nesreće te se udaljio pješice.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli na adresi njegovog prebivališta. Zbog visokog stepena alkoholisanosti, 44-godišnjak je prevezen u Opštu bolnicu u Sisku na posmatranje i triježnjenje.

Protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Opštinskom sudu, a njegove radnje okarakterisane su kao ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti u saobraćaju.