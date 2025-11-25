Logo
Zakucao se u stub, pa otišao kući: Imao 4,47 promila

Izvor:

ATV

25.11.2025

14:55

Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила
Foto: ATV

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Sisku kada je vozač s čak 4,74 promila alkohola sletio sa puta i udario u stub.

Prema informacijama policije, muškarac je upravljao vozilom s nevjerovatnih 4,74 promila alkohola u krvi, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom, sletio sa puta i udario u metalni stub.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

PU Banjaluka hapsila zbog droge, troje završilo u lisicama

Vozilo je ostavio na mjestu nesreće te se udaljio pješice.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli na adresi njegovog prebivališta. Zbog visokog stepena alkoholisanosti, 44-godišnjak je prevezen u Opštu bolnicu u Sisku na posmatranje i triježnjenje.

Кафа

Savjeti

Dodajte ovaj sastojak u prvu jutarnju kafu i crijeva će vam biti zahvalna

Protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Opštinskom sudu, a njegove radnje okarakterisane su kao ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti u saobraćaju.

