Logo
Large banner

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

07.01.2026

21:00

Komentari:

0
Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину
Foto: Tanjug/AP

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu dok je on na čelu vlade.

Ako je juče grupa zemalja, na primjer, bez Italije, Češke i drugih, poželjela da pošalje svoje trupe u Ukrajinu, Fico je naglasio da ih Slovačka u tome ne može spriječiti.

"Međutim, još jednom i odlučno ponavljam da tokom mandata moje vlade nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu kao dio multinacionalnih vojnih snaga", rekao je Fico u video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

U Parizu je juče održan sastanak tzv. koalicije voljnih, na kojem su, između ostalog, razmatrane takozvane bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

илу-москва-31102025

Svijet

Oglasila se Rusija: Evo šta zahtijevaju od SAD-a

Lideri su potpisali deklaraciju o namjeri da rasporede trupe u Ukrajini u slučaju sklapanja mirovnog sporazuma, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi:

Robert Fico

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласила се Русија: Ево шта захтијевају од САД-а

Svijet

Oglasila se Rusija: Evo šta zahtijevaju od SAD-a

3 h

0
У Њемачкој највећа незапосленост у посљедњих 12 година

Svijet

U Njemačkoj najveća nezaposlenost u posljednjih 12 godina

3 h

0
Сијарто: Европа све ближе сукобу са Русијом

Svijet

Sijarto: Evropa sve bliže sukobu sa Rusijom

3 h

0
Nafta postrojenje

Svijet

Hegset: Blokada venecuelanske nafte na snazi širom svijeta

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner