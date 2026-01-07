Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu dok je on na čelu vlade.

Ako je juče grupa zemalja, na primjer, bez Italije, Češke i drugih, poželjela da pošalje svoje trupe u Ukrajinu, Fico je naglasio da ih Slovačka u tome ne može spriječiti.

"Međutim, još jednom i odlučno ponavljam da tokom mandata moje vlade nijedan slovački vojnik neće biti poslat u Ukrajinu kao dio multinacionalnih vojnih snaga", rekao je Fico u video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

U Parizu je juče održan sastanak tzv. koalicije voljnih, na kojem su, između ostalog, razmatrane takozvane bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Lideri su potpisali deklaraciju o namjeri da rasporede trupe u Ukrajini u slučaju sklapanja mirovnog sporazuma, prenosi Sputnjik.