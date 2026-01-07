Logo
Oglasila se Rusija: Evo šta zahtijevaju od SAD-a

07.01.2026

17:32

Komentari:

0
Foto: pexels/Lubov Tandit

Rusija zahtijeva od Sjedinjenih Američkih Država da obezbijede human i dostojanstven tretman ruskih građana na brodu "Marinera" i poštuju njihova prava i interese, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pažljivo prati izvještaje o iskrcavanju američkih trupa na brod "Marinera" koji plovi pod ruskom zastavom na sjevernom Atlantiku, istaklo je Ministarstvo.

"Uzimajući u obzir pristigle informacije da među posadom ima ruskih državljana, zahtijevamo da američka strana obezbijedi njihov human i dostojanstven tretman, strogo poštuje njihova prava i interese i ne ometa njihov brzi povratak u otadžbinu", dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Ranije je američka komanda u Evropi saopštila da su Sjedinjene Američke Države sprovele operaciju presretanja i hapšenja ruskog tankera "Marinera" na Atlantskom okeanu.

Operaciju su zajednički sproveli Ministarstvo pravde SAD i Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost, u koordinaciji sa Pentagonom.

Tagovi:

Amerika

Rusija

