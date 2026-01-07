Sijarto: Evropa sve bliže sukobu sa Rusijom

07.01.2026
17:20
Komentari:0
Zapadnoevropske zemlje stvaraju rizik od direktnog rata sa Rusijom svojom težnjom da uspostave vojno prisustvo u Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
"Mađarska će ostati izvan ovoga", objavio je Sijarto na "Iksu".
On smatra da je takozvana koalicija voljnih u Parizu iznijela prijedlog koji Evropu gura bliže direktnom sukobu sa Rusijom.
Hronika
Obustavljen saobraćaj u Velikom Blašku: Automobil završio pored puta
Dodao je da Budimpešta podržava mirovne pregovore, uključujući pregovore na najvišem nivou između SAD i Rusije i da odlučno odbacuje ovaj najnoviji potez ka ratu.
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Trenutno na programu