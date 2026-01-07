Sijarto: Evropa sve bliže sukobu sa Rusijom

Zapadnoevropske zemlje stvaraju rizik od direktnog rata sa Rusijom svojom težnjom da uspostave vojno prisustvo u Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Mađarska će ostati izvan ovoga", objavio je Sijarto na "Iksu".

On smatra da je takozvana koalicija voljnih u Parizu iznijela prijedlog koji Evropu gura bliže direktnom sukobu sa Rusijom.

Dodao je da Budimpešta podržava mirovne pregovore, uključujući pregovore na najvišem nivou između SAD i Rusije i da odlučno odbacuje ovaj najnoviji potez ka ratu.