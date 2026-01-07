Patrijarh Kiril: Rusija predstavlja civilizacijsku alternativu Zapadu

Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril izjavio je danas da se Zapad okrenuo protiv Rusije, jer ona predstavlja civilizacijsku alternativu.

Istakao je da Rusija čuva vrijednosti koje je Zapad odbacio i nastavlja da odbacuje, uključujući hrišćansku vjeru.

- To se ne dešava onako kako je bilo u Sovjetskom Savezu, već se vjera uklanja iz sfere javnog života - rekao je patrijarh Kiril.

Patrijarh je rekao u božićnom intervjuu za televiziju "Rusija 1" da je Rusija danas branilac tradicionalnih vrijednosti koje se tiču ljudske ličnosti.

- Odbacujemo ono što se trenutno na Zapadu prihvata pod sloganom "ljudskih prava", a što je zapravo usmjereno na uništenje ljudskog morala - istakao je ruski patrijarh, prenijele su RIA Novosti.