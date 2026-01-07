Logo
Large banner

Patrijarh Kiril: Rusija predstavlja civilizacijsku alternativu Zapadu

Izvor:

Tanjug

07.01.2026

15:39

Komentari:

0
Патријарх Кирил: Русија представља цивилизацијску алтернативу Западу

Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril izjavio je danas da se Zapad okrenuo protiv Rusije, jer ona predstavlja civilizacijsku alternativu.

Istakao je da Rusija čuva vrijednosti koje je Zapad odbacio i nastavlja da odbacuje, uključujući hrišćansku vjeru.

Убијен тинејџер-Ненад Г-07012026

Hronika

Uhapšen ubica tinejdžera (18): Mladiću zario nož u vrat, pa pobjegao

- To se ne dešava onako kako je bilo u Sovjetskom Savezu, već se vjera uklanja iz sfere javnog života - rekao je patrijarh Kiril.

Patrijarh je rekao u božićnom intervjuu za televiziju "Rusija 1" da je Rusija danas branilac tradicionalnih vrijednosti koje se tiču ljudske ličnosti.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Spomenik Tesli vraća se ispred Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu

- Odbacujemo ono što se trenutno na Zapadu prihvata pod sloganom "ljudskih prava", a što je zapravo usmjereno na uništenje ljudskog morala - istakao je ruski patrijarh, prenijele su RIA Novosti.

Podijeli:

Tag:

patrijarh Kiril

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Sudarili se kamion i autobus pun putnika: Policija i hitna na terenu

1 h

0
Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Republika Srpska

Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

1 h

0
Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

1 h

0
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Republika Srpska

Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

1 h

0
У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Svijet

U Evropi otkazane stotine letova, blokirane pruge

2 h

0
Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета

Svijet

Vašington upozorio ministra policije Venecuele da može biti sljedeća meta

2 h

0
Орбан: Састанци у Бриселу постали ратни савјети

Svijet

Orban: Sastanci u Briselu postali ratni savjeti

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

Oskrnavljen pravoslavni krst u Kopru

16

43

Svi su istrajni za ozdravljenje malog Kristijana (9): Liječenje se nastavlja u Francuskoj

16

34

Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

16

31

Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

16

24

Oružane snage BiH idu u Gazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner